Pescara, Vivicittà 2018: il 15 aprile la 35esima edizione

PESCARA – Domenica 15 aprile 2018 torna la manifestazione podistica Vivicittà promossa dalla Uisp con il patrocinio del Comune di Pescara. La doppia maratona professionistica e amatoriale,giunta alla 35 esima edizione,prenderà il via alle 9.30 su un perimetro di 12 km all’interno della città.

Ieri mattina la conferenza di presentazione in presenza del sindaco Marco Alessandrini, dell’assessore allo Sport Giuliano Diodati, del presidente della Uisp Abruzzo Alberto Carulli, del motore sportivo dell’Asd fantini Vini Alberico Di Cecco, Mauro Pingiotti responsabile del percorso, i rappresentanti della Lilt Abruzzo gli sponsor tecnici dell’evento.

“Vogliamo la grande festa si rinnovi anche quest’anno – il saluto del sindaco Marco Alessandrini –. Lo sport è sempre un elemento aggregante e la nostra città apre sempre le sue braccia a manifestazioni che la animano di sana competizione e solidarietà. Vivicittà arriva al 35esimo anno in un percorso cittadino di grande varietà e bellezza”.

“Questa edizione del Vivicittà rende Pescara più volte protagonista – dice l’assessore allo Sport Giuliano Diodati – Lo è città protagonista di una gara divenuta ormai un evento europeo; lo è perché ha partecipato per tutti i 35 anni alla manifestazione e abbiamo un’organizzazione di grandissimo livello con un percorso fra i più belli d’Italia; lo è anche per numero di partecipanti, perché ogni anno superiamo record e abbiamo un numero maggiore rispetto al passato. Rispetto alla mobilità che renderà sicura la manifestazione, l’invito è come al solito alla piena collaborazione che i cittadini non hanno fatto mai mancare nelle due eìore dell’evento e ci aspettiamo una bella giornata serena e allegra. Come amministrazione saremo partecipi e presenti in questo evento importante che ha un valore sportivo, ma sempre solidale: gli incassi delle iscrizioni saranno utilizzati per aiutare i bambini siriani e per sostenere un’associazione che si occupa dell’assistenza ai malati di Sla, cercando anche di contribuire alla ricerca su tale malattia”.

“La presenza dello sport è importante nel mondo della solidarietà – aggiunge Lorenzo D’Andrea presidente dell’associazione Isav, per assistenza e sostegno a famiglie e malati di Sla – Siamo stati riconfermati dopo la maratona dannunziana che è stata una campagna enorme di sensibilizzazione sulla Sla, una malattia conosciuta con la storia di mio padre. Per averla vissuta sappiamo quanto sia importante l’assistenza prima della ricerca, il sostegno nella spesa sui farmaci, la presenza di volontari capaci di far uscire i malati. Nel nostro centro di via Regina Margherita ci occupiamo di questo e abbiamo istituito un centro di ascolto per malati e familiari e da stasera, grazie attiviamo anche un corso di formazione del professor Marco Santilli per i volontari che vogliono partire da zero. Domenica volontari e assistiti saranno in piazza per i 3 km di passeggiata che sarà la novità di quest’anno”.

“Il percorso della gara competitiva è quello storico, due giri su via Fabrizi, Ponte del Mare che sarà fruibile per noi e poi si rientra su Piazza Salotto – così Mauro Pingiotti – per la passeggiata sarà un unico giro. La 3 km per Isav parte invece dopo la partenza e gira su via Foscolo, percorre il lungomare e rientra su piazza Salotto. Prima della partenza degli adulti c’è infine la gara dei piccoli che vedrà un numero ancora più grande rispetto al 2017 e una grande varietà di sezioni per i partecipanti”.

“Vivicittà è una manifestazione Uisp cresciuta molto e affermatasi edizione dopo edizione – così Alberico Di Cecco – Le iscrizioni saranno aperte, per la competitiva, fino a venerdì, l’obiettivo è 1200 iscritti. Per la non competitiva e la passeggiata, invece, iscrizioni aperte fino alla partenza delle gare. Sabato dalle 16 iscrizioni e consegna dei pettorali in piazza della Rinascita e domenica mattina sarà possibile iscriversi sia per la passeggiata Isav che per la non competitiva, entrambe ad oggi hanno già 200 partecipanti ognuna. Anche i bambini e le scuole elementari del comprensorio si stanno iscrivendo per classi, cosa che ci vede impegnati a ripartire ulteriormente le categorie, in modo da premiare tutti: vedremo gareggiare dalle 9,30 in poi i bambini da 0-5 anni, a seguire quelli di 6-9, poi 10-11, 12-13 e 14-15, all’arrivo avremo tanti gadget e premi da distribuire. Il percorso si conferma bellissimo, concepito, curato e misurato da Angelo Gravina e seguito dai nostri giudici scrupolosamente e dalla Polizia Municipale che è sempre una preziosa presenza durante tutte le manifestazioni”.

“Partecipiamo ogni anno in un sodalizio che si rinnova – conclude Paolo Lucente della Lilt di Pescara – l’associazione si occupa di prevenzione e prevenzione diagnostica, siamo sempre in campo sul fronte informazione e sensibilizzazione e lo saremo quest’anno con un importantissimo convegno del 19 maggio per la prevenzione al maschile, dedicato al tumore alla prostata e al virus HPV”

Programma orario 35esima edizione

Corsa Podistica di km 12 (Passeggiata km 6 ) – Passeggiata ViviWalk km 6 -Passeggiata per ISAV km 3 Con gare riservate ai bambini da 0 a 15 anni – Domenica 15 aprile

Ore 08:30 – Ritrovo giurie e concorrenti;

Ore 09:30 – Inizio gare giovanili;

Ore 10:30 – Partenza competitiva di km 12 e passeggiata ViviWalk km 6 ;

Ore 10:35 – Partenza passeggiata per ISAV km 3 ;

Ore 11:30 – Premiazioni

Percorsi Gara Podistica Vivicittà

AGONISTICA KM 12 (2 giri del seguente percorso) – Partenza ore 10:30 Piazza della Rinascita

Via Nicola Fabrizi altezza Piazza della Rinascita (direzione Sud);

Via Gobetti;

Via Paolucci;

Bretella Asse Attrezzato in senso contrario per scavalcamento fiume;

Piazza della Marina;

Lungomare Papa Giovanni XXIII percorso in andata e ritorno fino alla rotonda di via Vespucci (che funge da giro di boa);

Attraversamento Ponte del Mare;

Lungomare Giacomo Matteotti;

Via Muzii (fino a Via Regina Margherita);

Via Regina Margherita;

Piazza della Rinascita;

h 11:05 – 11:45 ARRIVO

PASSEGGIATA NON COMPETITIVA KM 6 (1 giro) – Partenza ore 10:35 Piazza della Rinascita

Via Nicola Fabrizi (direzione Sud);

Via Ugo Foscolo;

Lungomare Matteotti (in direzione nord);

Via Muzii (fino a Via Regina Margherita);

Via Regina Margherita;

h 12:00 Piazza della Rinascita

GARE BAMBINI- Partenza ore 9:30 Piazza della Rinascita

C.so Umberto I;

h 10:00 Piazza della Rinascita;