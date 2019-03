Cosa fare a Pescara e provincia nell’ultimo fine settimana di marzo? In primo piano mostre, fiere e tributi musicali a grandi artisti

PESCARA – Mostre, fiere, musica, presentazioni di libri. Sono tanti gli eventi in programma a Pescara e provincia nell’ultimo weekend di marzo. Partendo dalle mostre si segnalano al Museo Paparella “Classicità e romanticismo moderni. Sironi e il suo tempo”; alla Fondazione PescarAbruzzo in Corso Umberto “Arte e Design per la tutela ambientale” (fino a sabato); a Casa D’Annunzio “La seduzione dell’arte e della poesia. San Sebastiano in due capolavori di Saturnino Gatti e Gabriele D’Annunzio”, alla Galleria Incontro di Montesilvano “Mare”. All’Aurum la mostre di Marco De Angelis e quella fotografica It’s so easy; al Civico 16 la personale di Gino D’Ugo. Aprendo l’agenda troviamo subito tre manifestazioni che abbracciano tutti i tre giorni. A Montesilvano, al Centro Commerciale Porto Allegro la Fiera Primavera con quaranta espositori di artigianato e hobbisti, e al Pala Dean Martin la quindicesima edizione di East Coast Tattoo Convention, la Convention Nazionale di tatuaggi. Al Museo d’Arte Moderna Vittoria Colonna si tiene invece Dagli Appennini all’Adriatico, la Rassegna di arte, cultura, folclore di montagna in riva al mare.

Passiamo alla musica. Tante le proposte nei locali con i live di Sando Gall e Sarah e itributi ad artisti nazionali e internazionali: da David Bowiw ai Dire Straits passando per Rino Gaetano, Ligabue, De Andrè, Queen, 883. Per gli appassionati di musica classica si segnala il concerto dell’Istituzione Sinfonica accompagnata da Alessandro Mazzocchetti e Oleksandr Semchuk; per quelli della musica brasiliana consueto appuntamento settimanale con il live della Beto Banda. Gli amanti delle gite all’aria aperta possono effettuare una escursione in e-bike sui quattro fiumi nella Valle del Tirino. Per quanto riguarda gli spettacoli si segnalano Solo con Carmine Grosso al Babilonia e La favola di Pinocchio al Museo delle Genti d’Abruzzo. Per i libri alla Libreria La Feltrinelli presentazione di Codice P – In morte del Padre e di Racconti nella rete; presso la provincia di Pescara Paola Tocci presenta il suo Nero è il cuore del papavero. Cena con delitto a Pianella. All’Hotel Carlton evento gratuito per scoprire cosa sono le criptovalute e la blockchain e Binance.

Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Pescara è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli. Per la movida del fine settimana a Pescara vi ricordiamo che è presente una sezione apposita con tutti i dettagli del weekend; stesso discorso per i film in programmazione a Pescara.

Mostre

Da venerdì a domenica

Fiera di Primavera al Porto Allegro di Montesilvano

East to Coast Tattoo Convention a Montesilvano

Dagli Appenini all’Adriatico al Museo d’Arte Moderna Vittoria Colonna

Venerdì 29 marzo 2019

Proiezione di Metropolis di Fritz Lang alla Libreria Primo Moroni

Alla Libreria Fetrinelli presentazione di Codice P – In morte del Padre

Paola Tocci presenta Nero é il cuore del papavero

Da Vini e Oli 100 Cene per Emergency

Al Teatro Massimo Dego, Owen e Perrotta

Al Grand Canyon Sara presenta Le coincidenze

Tributo a Max Pezzali e agli 883 in compagnia de Lo strano percorso

All’Osteria della Musica di Cepagatti il tributo degli Space Rebel a David Bowie

Allo Jammin Club di Montesilvano il tributo degli Straitsband ai Dire Straits

Al Loft 128 di Spoltore l’omaggio dei BicchieRino a Rino Gaetano

Sabato 30 marzo 2019

Escursione in ebike adatta a tutti sui quattro fiumi

All’Hotel Carlton meet up Binance

Alla Libreria Feltrinelli presentazione di Racconti nella rete

Cena con delitto alla Dimora antica a Pianella

Dualismi al Futuro Imperfetto

Al Babilonia Solo, con Carmine Del Grosso

Tributo a ligabue a il locale di Manoppello a cura dei Tra palco e realtà

All’Officina del vento a Popoli l’omaggio a Fabrizio De Andrè di Federico Sirianni e Carlo Valente

Alla SOMS di Spoltore Il bacio di Frida

Al Bloom il live di Sando Gall

Al Loft 128 di Spoltore il tributo ai Queen dei Great Queen Rats

Domenica 31 marzo 2019

Gran Fondo di mountain bike Mario Parmegiani

Alla SOMS di Spoltore Il bacio di Frida

La favola di Pinocchio al Museo delle Genti d’Abruzzo

Concerto di ISA, Alessandro Mazzocchetti e Oleksandr Semchuk al Città Sant’Angelo Music Festival

Al Vini e Oli musica brasiliana con la Beto Banda