Start Camp Abruzzo 2026: al via il 22 maggio a Pescara

PESCARA – Si apre il 22 maggio alle 10, nell’Aula Paolo V del Campus di Pescara dell’Università “Gabriele d’Annunzio”, Start Camp Abruzzo 2026, il percorso formativo immersivo e gratuito dedicato a studenti, dottorandi, ricercatori e laureati con un’idea imprenditoriale già definita e legata alla ricerca scientifica. L’iniziativa rappresenta il primo modulo della Start Cup Abruzzo 2026, la business plan competition regionale che conduce i migliori progetti alla finale nazionale del Premio Nazionale per l’Innovazione.

Start Camp e Start Cup Abruzzo sono promossi dall’Università “d’Annunzio”, dall’Università dell’Aquila, dalla Camera di Commercio Chieti‑Pescara, dalla sua Agenzia di Sviluppo e dalla Fondazione Vitality. Attorno al progetto si muove un ecosistema ampio e qualificato che comprende l’Università di Teramo, FIRA, Gran Sasso Science Institute, Parco Scientifico e Tecnologico d’Abruzzo, BCC Abruzzo‑Molise, CONFIMI Abruzzo, Ordine dei Dottori Commercialisti di Pescara, Walter Tosto, SWIRA’ Design, IDP European Consultants, Fondazione PescaraAbruzzo, Innovation Village e CER Pescara.

L’apertura dei lavori prevede i saluti istituzionali del Rettore Liborio Stuppia, di Fabio Graziosi per l’Università dell’Aquila, di Enrico Marrammiero per la Camera di Commercio Chieti‑Pescara e di Ivano Lapergola, Presidente dell’Agenzia di Sviluppo. Seguirà la presentazione del percorso a cura della Prof.ssa Gilda Antonelli, Delegata del Rettore al Placement e responsabile scientifica dell’iniziativa, insieme agli interventi della Camera di Commercio dedicati all’idea discovery e ai servizi per le nuove imprese.

Subito dopo si entrerà nel vivo: ogni team avrà 3 minuti di pitch per presentare la propria idea imprenditoriale, illustrando lo stato di avanzamento del progetto. Un momento di confronto diretto che definisce il tono dell’intero percorso: concretezza, sintesi e visione.

La Prof.ssa Antonelli (nella oto) sottolinea come l’edizione 2026 introduca un formato potenziato in due moduli. Il Modulo 1, dal 22 maggio al 13 giugno, è dedicato alla Customer Discovery, con attività curate dall’Agenzia di Sviluppo per validare l’idea imprenditoriale attraverso l’analisi dei bisogni dei potenziali clienti e il confronto con il mercato. Il Modulo 2, dal 16 al 26 settembre, sarà invece il percorso immersivo in presenza a Pescara, con sessioni di formazione, mentoring personalizzato e sviluppo del business plan in team.

Start Camp Abruzzo 2026 si conferma così un punto di riferimento per chi vuole trasformare la ricerca in impresa, all’interno di un ecosistema regionale che investe su innovazione, competenze e startup.