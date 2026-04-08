Abruzzo, approvata la procedura per il prelievo di organi a cuore fermo

REGIONE – La Regione Abruzzo ha approvato la nuova procedura per il prelievo di organi a cuore fermo, su proposta dell’assessore alla Salute Nicoletta Verì (nella foto). La delibera recepisce il documento tecnico coordinato da Daniela Maccarone del Centro regionale Trapianti Abruzzo-Molise e definisce in modo dettagliato l’intero percorso operativo della donazione controllata a cuore fermo, dal primo allertamento alla preparazione della sala operatoria.
La donazione a cuore fermo richiede un’organizzazione ospedaliera altamente qualificata e competenze specifiche per riconoscere il potenziale donatore, preservare gli organi idonei e gestire le fasi tempo-dipendenti successive all’arresto cardiaco. Questo nuovo protocollo si aggiunge alla donazione a cuore battente, ampliando le possibilità di trapianto per i pazienti in lista d’attesa.