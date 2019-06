Toni Belfatto a Berlino con i professionisti dell’estetica

Il dermopigmentista sperimentale ospite dell’Amiea con una lezione su come si diventa un permanent make up di successo

BERLINO – Toni Belfatto ospite a Berlino per spiegare come si diventa un permanent make up di successo. Special guest dell’azienda Amiea, il dermopigmentista sperimentale ha trascorso una giornata intera con 35 ambassador del settore della dermopigmentazione provenienti da tutto il mondo con i quali ha condiviso una lezione molto particolare.

L’idea è stata quella di portare l’esperienza di Toni e spiegare ai professionisti dell’estetica che hanno raggiunto la Germania da ogni parte del mondo come si diventa un dermopigmentista di successo e soprattutto quali sono le diverse componenti che giocano a favore di una carriera di successo. La lezione è stata inserita all’interno dell’open day organizzato dall’azienda tedesca nel quale si sono radunati i più quotati dermopigmentisti a livello internazionale.

“Per me è stato motivo di grande soddisfazione – racconta Toni Belfatto – essere stato coinvolto in questa iniziativa organizzata dall’azienda leader nel settore dell’estetica. Ho semplicemente portato la mia testimonianza e raccontato il mio percorso professionale che è stato caratterizzato da studio, ricerca ma anche da caparbietà, immaginazione, creatività. Questi sono tutti elementi che mi hanno portato ad essere quello che sono oggi e che uso quotidianamente per migliorare la mia professione e la mia persona. Ho sempre creduto e continuo a sostenere che nella vita ogni traguardo debba essere vissuto come un nuovo punto di partenza. Non bisogna mai sentirsi arrivati ma essere sempre pronti a nuove scommesse”.

La collaborazione tra Belfatto e l’Amiea era già stata testata in occasione dell’uscita del libro è “PERMANENT MAKE UP, ESSENTIAL STEPS TO BECOME AN ARTIST”, il manuale completo di trucco permanente che affronta il tema a 360 gradi. Il progetto, sviluppato appunto con il marchio tedesco Amiea, che aveva già deciso in quella occasione di affidarsi al background professionale di Toni nella stesura del volume, rappresenta un compendio igienico-saniatrio, legislativo, tecnico e scientifico sulla dermopigmentazione con un’attenzione particolare agli aspetti psicologici, di comunicazione e marketing di questa branca dell’estetica sempre più in ascesa.