Teramo, Coppa Interamnia: il sindaco su finanziamento manifestazione

TERAMO – “La legge per la Coppa Interamnia, che assicuri un finanziamento stabile alla manifestazione che ha ormai toccato la 47a esima edizione e che non ha bisogno di ulteriori esami per essere definita come tra le più importanti – in diverse chiavi – che si organizzano in Abruzzo, è assolutamente necessaria”.

Il sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto e l’assessore alle manifestazioni e agli eventi Antonio Filipponi in una nota parlano della necessità di stabilizzazione del finanziamento per la manifestazione sportiva. Si legge di seguito:

“L’iniziativa dei consiglieri regionali Mariani e Quaresimale di inserire all’interno del progetto di legge regionale “Quaglieri” un emendamento che garantisca la stabilizzazione del contributo per l’evento che si svolge a Teramo all’inizio del mese di Luglio, non può cadere nella trappola dei veti, degli interessi incrociati, dei campanilismi.

La Coppa Interamnia è autentico punto di riferimento non solo per il nostro territorio ma per una platea internazionale di addetti ai lavori ed appassionati, che vedono in essa una occasione di confronto e di crescita sportiva, culturale, sociale. E’ manifestazione che ha necessità di un consolidamento stabile, in grado di garantirle non solo la continuità ma principalmente il rilancio atteso, necessario, improcrastinabile.

L’amministrazione comunale è fortemente convinta dell’importanza della Coppa Interamnia, crede nell’attualità delle ragioni che l’hanno ispirata ed è certa che essa abbia in sé le caratteristiche per diventare un evento sempre più qualificato. Non a caso, il Comune ha promosso la formazione di un comitato interistituzionale cui affidare la finalità di individuare modalità e strumenti per il suo rilancio.

La città di Teramo, peraltro, può vantare l’organizzazione e la proposizione di altre manifestazioni che superano il livello regionale e assurgono ad interesse nazionale; per alcune di esse, ad esempio Pigro – Omaggio ad Ivan Graziani, in passato è già stata espressa da parte della Regione la volontà di stabilizzarne il contributo. Torniamo a sollecitare la Regione, perché assuma con forza la determinazione di dotare la Coppa Interamnia e le altre manifestazioni che costituiscono punti di qualificazione della città, degli strumenti normativi appropriati, che rifuggano dalla logica dei finanziamenti a pioggia e manifestino invece una consapevolezza acquisita del loro valore e della loro importanza.

L’amministrazione comunale farà pervenire nei prossimi giorni una comunicazione alla Regione, tesa alla formalizzazione di tale sollecito e volta a sostenere le iniziative e le attività che, a cominciare proprio dalla Coppa Interamnia, amplificano il nome di Teramo e fanno della città un crogiuolo culturale, sociale, economico e sportivo”.