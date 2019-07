Summer Country Western 2019 a Pescara, il programma

Dal 19 al 21 luglio al Porto Turistico Marina di Pescara l’evento della rassegna Estatica giunto alla sua terza edizione. Orari e informazioni dettagliate

PESCARA – Fine settimana dedicato alla musica e ai balli Country quello che si apprestiamo a vivere dal 19 al 21 luglio a Porto Turistico Marina di Pescara. L’evento “Summer Country Western – Street Festival”, coordinato dalla “West Family” e A.S.D. Baila Sandunguera sarà a ingresso gratuito e prevede stage di danza curati da maestri qualificati con coreografi di caratura nazionale. Come nelle precedenti due edizioni non mancheranno stand a tema country western, dagli accessori all’abbigliamento e un’area food. Inoltre musica live, DJ set, aree gonfiabili, face paint e uno spazio animazione con cavalli e pony a disposizione di adulti e bambini per piacevoli giri di prova. Ci saranno due aree dedicate a balli country, di gruppo e tante esibizioni con le migliori scuole di ballo. Domenica nell’area 1 ci sarà il Summer Latin Festival ovvero una serata dedicata al mondo delle danze caraibiche e Kizomba mentre nell’area 2 proseguirà il Summer Country Western. Andiamo adesso a vedere nel dettaglio con indicazione dell’area e degli orari, tutti gli eventi previsti nel programma 2019.

PROGRAMMA DEL 3° SUMMER COUNTRY WESTERN PESCARA

Venerdì 19 Luglio 2019

Nell’arena (Area 1) si terrà la serata dedicata al mondo del ballo liscio e dei balli di gruppo, con esibizioni da parte di numerose scuole di ballo della regione e animazione con Dj Tony mentre (nell’area 2) sarà presente una seconda pista per l’animazione e i balli country con dj set.

19 Apertura festival

19 30 — 20:30 (Area 1) Esibizioni delle migliori scuole di ballo della regione (Area 2) country con djset;

21 (Area 2) Esibizione Patrizio Scioli;

21.30 – 22.30 (Area 1) Esibizioni delle migliori scuole di ballo della Regione, (Area 2) Workshop gratuito di balli country con il maestro coreografo Jgor Pasin della scuola di ballo “Country Lovers“;

22.30 in poi (Area 1) Serata danzante ballo liscio e balli di gruppo (Area 2) Country dance con Dj Gas.…non mancheranno balli country di animazione per tutti

Sabato 20 Luglio 2019

Summer country Western (Area 1 e 2)

18 – 18.30 (Area 2) workshop gratuito con la maestra Giorgia Zazzaroni

18 30 – 19 30 (Area 2) Balli country con dj set;

19.30 – 20.30: (Area 2) workshop gratuito con il maestro coreografo Stefano Civa della scuola di ballo Vulcano Country;

20.30 – 21.30 (Area 2) Workshop gratuito con il maestro coreografo Jgor Pasin della scuola di ballo “Country Lovers”;

21.30 – 23 – (Area 1) concerto della country band “Red Cadillac Gang” (Area 2) Country dance con Dj Gas;

23 in poi (Area 2) Cuuntry dance con Dj Gas non mancheranno balli country di animazione per tutti

Domenica 21 Luglio 2019

Nell’arena (area 1) si terrà la serata dedicata al mondo delle danze caraibiche e Kizomba (Summer Latin Festival) con balli ed esibizioni da parte di numerose scuole di ballo della Regione mentre (nell’area 2) sarà presente una seconda pista per l’animazione e i balli country con musica live e dj set

19:30 – 20:30 (Area 1) Esibizioni delle migliori scuole di ballo della regione, (Area 2) Live Music con Vittorio Sigismondi;

20.30 – 21.30 (Area 1) Esibizioni delle migliori scuole di ballo della Regione, (Area 2) Workshop gratuito di balli century con il maestro coreografo Stefano Ciaccio della scuola di ballo West Family;

22 in poi: (Area 1) serata danzante con danze Caraibiche e Kizomba, (Area 2) country dance con dj set… non mancheranno balli country e animazione per tutti