Pescara Calcio, le nuove divise per la stagione 2019 – 2020 [FOTO]

PESCARA – Ecco le nuove divise ufficiali 2019-2020. Le immagini ci arrivano direttamente dal sito della Pescara Calcio. La tradizione e la fantasia si uniscono nelle nuove maglie che Erreà ha realizzato per la squadra biancazzurra alla vigilia del prossimo campionato di serie B 2019-2020 proponendo elementi classici e motivi particolarmente originali ed innovativi.

LE CARATTERISTICHE

Ecco quanto viene descritto sul sito della società biancazzurra: “Elegante ed essenziale, la prima divisa è ispirata alla tradizione e ripropone il motivo delleampie righe verticali bianco azzurre che coprono quasi interamente la casacca tranne il lungo manica dove corre intera la banda azzurra su cui sono protagonisti i loghi Erreà. Il colletto bianco è costruito con un raffinato taglio a polo dotato di piccoli bottoncini e bordato di azzurro, particolare ripreso anche nell’orlo delle maniche. All’interno della sua lunetta è stampato in transfer il nuovo hashtag #BIANCAZZURRI, filo rosso che ritorna su tutte e tre le nuove maglie. Novità sul retro che presenta l’etichetta con il cuore “I Love Pescara” mentre rimane stampato sotto il colletto il nome del Club.

Dalla vestibilità semiaderente, il tessuto, altamente tecnico, ideale per il calcio e impiegato su tutte le tre le divise, si caratterizza per la costruzione a doppia frontura e per la presenza di microfori che favoriscono la ventilazione e traspirazione. Morbido e leggero, risulta ottimo per seguire i movimenti del corpo con estrema naturalezza e assicurare perfetta vestibilità.

Inedita, colorata e vivace, la seconda divisa su base giallo fluo presenta nella parte alta una spinta fantasia geometrica fatta di linee, piccoli rombi e più ampi inserti a punta nelle diverse tonalità del giallo, dell’azzurro e del blu. Un tripudio di colori e geometrie che accendono ed esaltano la voglia di innovare. Vestibilità aderente, il collo è sempre giallo fluo con una particolare linea a V spuntata. Al suo interno è stampata la stessa grafica del centro per darle un effetto ottico di continuità.

Aggressiva e accattivante, la terza maglia, conferma il modello della seconda, variando la texture grafica che gioca sempre sul geometrismo, questa volta, con una trama dinamica di linee che si intersecano tra loro su tutta la superfice della maglia. La stampa è brillante e realizzata in transfer tono su tono. A rifinirla due inserti azzurro e bianchi nell’orlo manica e nel colletto”.