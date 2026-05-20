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Chieti, laboratorio per bambini “BEE‑O‑DIVERSITY” al Museo La Civitella

Laboratorio “BEE‑O‑DIVERSITY” al Museo La Civitella di Chieti il 24 maggio: attività per bambini dai 5 anni per scoprire il mondo delle api

da Marina Denegri
scritto da Marina Denegri

Un viaggio nel mondo delle api

CHIETI – In occasione della Giornata Mondiale delle Api, il Museo Archeologico “La Civitella” di Chieti propone un pomeriggio speciale dedicato alla biodiversità e alla scoperta del mondo degli impollinatori.

Domenica 24 maggio 2026, alle ore 17:00, il museo ospiterà “BEE‑O‑DIVERSITY – Un viaggio nel mondo delle api”, un laboratorio creativo pensato per famiglie e bambini a partire dai 5 anni.

L’iniziativa accompagnerà i partecipanti alla scoperta dell’affascinante universo delle api selvatiche, fondamentali per l’equilibrio degli ecosistemi. Attraverso un percorso guidato, bambini e accompagnatori potranno conoscere da vicino la vita delle api, le loro abitudini e il ruolo essenziale che svolgono per il pianeta.

La seconda parte dell’attività sarà dedicata alla creatività: i piccoli partecipanti realizzeranno un modello tridimensionale degli impollinatori, imparando a riconoscerne forme e caratteristiche.
Informazioni sull’evento

Luogo: Museo Archeologico “La Civitella” – Chieti

Data e orario: Domenica 24 maggio 2026, ore 17:00

Età consigliata: dai 5 anni

Costo laboratorio: € 10,00 a bambino

Ingresso al Museo: Intero € 5,00 – Ridotto € 2,00 – Gratuito per minori di 18 anni

La partecipazione richiede prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al numero 371‑4441641.

L’appuntamento rappresenta un’occasione per avvicinare i più giovani ai temi della tutela ambientale, unendo divulgazione scientifica, creatività e scoperta del patrimonio naturale.