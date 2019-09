Allibraggio, rassegna su libro e lettura a Pescara: il programma

Dal 12 al 15 settembre 20 appuntamenti tra reading, presentazioni, letture, laboratori e musica, rivolti a bambini ed adulti e tutti ad ingresso gratuito

PESCARA – É stata presentata oggi, nella Sala Giunta del Comune di Pescara, la prima edizione di Allibraggio, rassegna all’insegna del libro e della lettura, che prenderà il via giovedì 12 settembre, per concludersi domenica 15. La rassegna, promossa da “PescaraLegge”, si svolgerà presso il Chiosco Moroni a Mare, nei pressi della spiaggia libera tra Jambo e Nettuno.

Alla presentazione erano presenti l’Assessore alla Cultura, Mariarita Paoni Saccone, il presidente della Commissione Cultura, Manuela Peschi e la coordinatrice di PescaraLegge, Daniela Santroni.

La manifestazione, promossa dalla rete civica per il libro e la lettura “PescaraLegge” e realizzata con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara, proporrà quasi 20 appuntamenti tra reading, presentazioni, letture, laboratori e musica, rivolti a bambini ed adulti e tutti ad ingresso gratuito.

PescaraLegge è una rete territoriale permanente nata nel marzo del 2016, coordinata da Daniela Santroni e Vincenzo d’Aquino che attraverso la promozione del libro e della lettura, ha come scopo l’incremento degli indici di lettura tra i cittadini pescaresi.

“La Rete – ha spiegato la coordinatrice Daniela Santroni – è costituita da circa 30 associazioni, istituti scolastici, fondazioni, librerie, biblioteche, case editrici ed altri soggetti interessati in possesso di competenze ed esperienze in materia. Le adesioni sono sempre aperte ed è possibile scaricare la relativa modulistica sul sito www.pescaralette.it. Nata nel 2016 opera in tutti i contesti culturali , educativi e sociali attraverso azioni di sensibilizzazione sulla “lettura” come fattore di promozione del benessere psico-fisico e sociale dei bambini e degli adulti”.

L’Assessore alla Cultura Mariarita Paoni Saccone ha suggerito un ulteriore allargamento di tali iniziative con l’ingresso dei lettori nei reparti degli ospedali e nei centri per anziani.

La coordinatrice Daniela Santroni ha illustrato poi il programma: “Venerdì sarà dedicata a un reading poetico a cura di Barbara Giuliani e della scuola Macondo, sabato invece sarà incentrata sulla poesia ironica di Enrica Tesio e sulla musica di Mao. Domenica infine vedrà il coinvolgimento di Paolo Fiorucci meglio noto come il “Libraio di notte” di Popoli. I lettori formati l’anno scorso come Rete parteciperanno alle attività che a ottobre proseguiranno con i corsi base di lettura ad alta voce”.

La presidente della commissione Cultura ha voluto fare un plauso all’iniziativa: “ritengo molto importante l’inserimento nell’iniziativa della parte che riguarda i bambini perché la lettura nei bambini ha un grande impatto per l’eduzione alla cultura. I bambini nei primi anni sono molto ricettivi alla lettura”.

PROGRAMMA

12 SETTEMBRE

Cartoline in blu

Atelier artistico espressivo di cartoline d’artista a cura di Antonella Ranieri.

H 17.00|20.00

Storie d’aMARE

Laboratori e letture animate in spiaggia per bambini dai 3 ai 7 anni a cura di Barbara Magliani e Fiorella Paone.

H 18.00|19.30

LETTI AL TRAMONTO

Aperitivo letterario a cura dei lettori volontari della rete civica Pescara Legge.

H 20.00|21.00

13 SETTEMBRE

Storie d’aMARE

Laboratori e letture animate in spiaggia per bambini dai 3 ai 7 anni a cura di Barbara Magliani e Fiorella Paone.

H 18.00|19.30

Libri dal mare – Presentazione

Un progetto senza rotta di libro d’artista per adulti e giovani adulti a cura di Antonella Ranieri

H 18.00|19.00

Professione Fumetto

La strada per diventare fumettista

H 19.00|20.00

LETTI AL TRAMONTO

Aperitivo letterario a cura dei lettori volontari della rete civica Pescara Legge.

H 20.00|21.00

Poetesse al blu

Reading poetico a cura di Barbara Giuliani e della Scuola Macondo.

H 21.00

14 SETTEMBRE

Diamo voce al libro

Laboratorio di lettura ad alta voce a cura di Patrizia Volpe (formatrice)

H 09.00|12.3

Storie d’aMARE

Laboratori e letture animate in spiaggia per bambini dai 3 ai 7 anni a cura di Barbara Magliani e Fiorella Paone.

H 18.00|19.30

La strada da fare. In cammino nella regione che (non) c’è

Conversazione dell’autrice Maria Clara Restivo con il prof. Piero Rovigatti (Università D’Annunzio – Dipartimento di Architettura, Osservatorio Tratturo Bene Comune) a cura della Neo Edizioni

H 20.00

Filastorta d’amore – rime fragili per donne resistenti

Reading-concerto. La poesia ironica di Enrica Tesio incontra la musica di Mao. Un evento dove ridere, piangere e cantare insieme a due splendidi quarantolescenti

H 21.00

15 SETTEMBRE

Diamo voce al libro

Laboratorio di lettura ad alta voce a cura di Patrizia Volpe (formatrice)

H 09.00|12.30

Storie d’aMARE

Laboratori e letture animate in spiaggia per bambini dai 3 ai 7 anni a cura di Barbara Magliani e Fiorella Paone.

H 18.00|19.30

Diamo voce al libro

H 16.00|20.00

LETTI AL TRAMONTO – Il porto dei sogni incrociati

Aperitivo letterario a cura di Patrizia Volpe e dei lettori volontari della rete civica Pescara Legge.

H 20.00|21.00

21 poesie invece di chiederti come stai

Reading-concerto di Paolo Fiorucci con Domenico Gialloreto