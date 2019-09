La storia di Serafino Paul Mantini, tra i migliori avvocati del Canada

MONTORIO AL VOMANO – Serafino Paul Mantini è nato a Montorio al Vomano (TE) nella frazione di Leognano, il 25 aprile del 1951, da Antonio ed Esterina. Serafino Paul Mantini compie gli studi in maniera brillante, “University of Toronto” e “Osgoode Hall Law School”, e consegue la laurea in giurisprudenza. Nel 1977 ottiene la possibilità di esercitare la professione. Serafino Paul Mantini è considerato uno dei principali professionisti del settore immobiliare e del “project finance” del Canada.

Molte delle più importati realizzazioni lo hanno visto protagonista come professionista: tra queste “ Toronto Eaton Centre”, “Toronto-Dominion Centre”, “Brookfield Place”, “First Canadian Place”, “Royal Bank Plaza”, “Bay Adelaide Centre”, “Fifth Avenue Place”, “Exchange Tower”, “Niagara Fallsview Casino Resort” e “Western Canadian Place”. Serafino Paul MANTINI scrive, tiene conferenze e seminari.

Ha ottenuto il riconoscimento da “International Who’s Who of Real Estate Lawyers”, la “Chambers Global” lo ha inserito tra i 500 principali avvocati del mondo. A significare l’eccellenza raggiunta nella sua professione a Serafino Paul Mantini è stato assegnato il riconoscimento “Awarded Martindale-Hubbell’s”. Oggi è legato alla “Bennett Jones LLP” uno studio legale canadese riconosciuto a livello internazionale. É sposato con Donnalyn.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”