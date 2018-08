Eventi a Pescara: weekend dal 10 al 12 agosto 2018

Cosa fare a Pescara nel fine settimana? Concerti di Arisa, Nino D’Angelo e Piero Mazzocchetti ma anche la Notte nell’Ilex a Elice e la quella dello shopping

PESCARA – Al centro del weekend più infuocato dell’estate, quello che precede il Ferragosto, ci sono i concerti di Arisa, Nino D’Angelo e Piero Mazzocchetti. Ma anche le sagre e gli appuntamenti enogastronomici: a Elice, Farindola, Alanno e Colle San Donato. Senza dimenticare la Notte dello Shopping in programma sabato a Pescara. Per le mostre si segnalano quella al Museo Paparella, “Impressione e verità nella pittura tra De Nittis, Patini e i Palizzi: dalla Puglia a Parigi attraverso la via degli Abruzzi”, e quelle all’Aurum e all’Archivio di Stato, dedicate al Centenario del volo su Vienna. Vediamo nel dettaglio gli appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi di Pescara è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli. Per la movida pescarese vi rinviamo all’articolo dedicato.

Venerdì 10 agosto 2018

Per chi vuole trascorrere qualche ora all’aria aperta in programma ci sono l’escursione in kayak nelle acque antistanti Pescara, la visita al Centro Lontra di Caramanico (con o senza attività di avvistamento serale), quella a cavallo nella valle dell’Orta sulla Majella, la pedalata enogastronomica nella valle del Tirino e il picnic sulle colline pescaresi. Proseguono nel borgo di Elice la Sagra della Mugnaia e la Notte nell’Ilex, quest’ultima attestata come una delle rievocazioni storiche più affascinanti d’Italia, alla sua edizione numero quindici. Quarto di otto giorni di giorni di festa medievale, con figuranti, ambientazioni fedelmente ricostruite, Compagnie di animazione medievale, spettacoli e molto altro per tornare indietro di mille anni. Prima giornata nel Borgo di Alanno della 36ª edizione della Sagra del Fritto e della Lenticchia, a Colle San Donato della Festa di San Donato e a Farindola dell’undicesima edizione di Pecorino & Pecorini.

Al Pala Dean Martin per gli appuntamenti legati alla rassegna “Cinema e cultura” sarà di scena il bandoneon di Hector Ulises. Dalle ore 21 al Teatro D’Annunzio i Pink Floyd eseguiranno il capolavoro assoluto del gruppo britannico “Atom Heart Mother”, al Teatro del mare di Montesilvano concerto gratuito del rapper Luchè, mentre in piazza IV Novembre, per la rassegna Cinema in cortile, sarà proiettato “Pleasentville”. Dalle ore 21.15 all’Aurum andrà in scena “Elena e Gabriel”, spettacolo-recital incentrato sulla storia d’amore di Elena Sangro e Gabriele D’Annunzio mentre per la rassegna “Estatica”, in corso di svolgimento al Porto Turistico, Fabrizio Perrotta sarà il protagonista de “La Banda”. Dalle ore 22 al Pepito Beach tributo ai Depeche Mode a cura dei DeMode e al Loft 128 a quella degli U2 in compagnia dei The Joshua Trip U2 Experience.

Sabato 11 agosto 2018

Per le gite all’aperto ancora kajak a Pescara e escursioni a cavallo nella valle dell’Orta. Proseguono a Elice la Sagra della mugnaia e la Notte nell’Ilex, ad Alanno la Festa della birra, a Colle San Donato la Festa di San Donato e a Farindola “Pecorino & Pecorini”. Al Pala Dean Martin continuano gli appuntamenti legati alla rassegna “Cinema e cultura”. In serata a partire dalle ore 20 presso “Il Casino di Re Martello”, a Loreto Aprutino, concerto di Piero Mazzocchetti, mentre alle ore 21 salirà sul palco del Teatro D’Annunzio Nino D’Angelo. Dalle ore 21.30, per la rassegna Estatica, in corso di svolgimento al Porto Turistico, spazio a pizzica, tamurriate, tarantelle e saltarelli. A partire dalle ore 22, presso la Steakeria, gli 1+1 riproporranno in chiave acustica i più grandi successi italiani e internazionali. Notte dello shopping a Pescara, che, alle ore 23.30, culminerà nel concerto gratuito che Arisa terrà in piazza della Rinascita (piazza Salotto).

Domenica 12 agosto 2018

Si segnalano due escursioni: quella in kajak a Pescara e quella a cavallo nella Valle dell’Orta. Giornata conclusiva delle sagre di Alanno, Colle San Donato e Farindola mentre proseguono fino al 14 a Elice la Sagra della mugnaia e la Notte nell’Ilex. Continuano anche gli appuntamenti afferenti alla manifestazione “Cinema e cultura” al Pala Dean Martin. A partire dalle ore 21.15, per la rassegna “Cinema sotto le stelle”, allo Stadio del mare, toccherà a C’era una volta in America di Sergio Leone mentre all’Aurum andrà in scena “In varietà” con l’Accademia Teatrale Arotron pronta a cimentarsi con alcuni sketch classici del repertorio del varietà messi a confronto con pezzi più moderni. Dalle ore 21.30 al Teatro D’Annunzio Enrico Lo Verso renderà omaggio alle Metamorfosi di Ovidio mentre per la rassegna Estatica le As Madalenas saranno in concerto al Porto Turistico. Dalle ore 22.30 consueto appuntamento della domenica a La Lampara in compagnia della BetoBanda. Dalle ore 23 al Loft 128 tributo ai Metallica in compagnia dei Maetallika.