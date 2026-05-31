Centri per l’Impiego Abruzzo: dal 3 giugno accesso solo su prenotazione

REGIONE – Dopo l’avvio al Centro per l’Impiego di Pescara, anche tutti gli altri CPI dell’Abruzzo adotteranno, da mercoledì 3 giugno, l’accesso esclusivamente su prenotazione obbligatoria. Si tratta di un nuovo modello organizzativo che punta a offrire servizi personalizzati, ridurre le attese e migliorare l’efficienza degli uffici.

La sperimentazione avviata a Pescara lo scorso 1° aprile ha registrato risultati molto positivi: il CPI più grande della regione, che da solo copre circa il 50% dell’attività complessiva, ha migliorato la qualità dell’erogazione dei servizi e incrementato la produttività, in particolare sul programma GOL.

L’obiettivo ora è replicare il modello Pescara in tutti gli uffici, adattandolo alle specificità dei singoli territori. Da mercoledì 3 giugno, dunque, l’utente potrà accedere al proprio Centro per l’Impiego solo se in possesso di un appuntamento, da richiedere tramite email. Nella richiesta dovranno essere indicati:motivo dell’appuntamento, servizi richiesti, documento d’identità allegato

Gli uffici risponderanno rapidamente, comunicando giorno e orario dell’incontro.

Gli orari di ricevimento sono:

dal lunedì al venerdì: 9:30 – 13:00

martedì e giovedì: anche 15:00 – 16:30

Il nuovo sistema punta a razionalizzare l’accesso, evitare file e attese inutili e consentire agli utenti di ottenere documenti e attestazioni in pochi minuti, senza disagi.