RiderDays 2026 a Pescara: successo per mototurismo e promozione del territorio

PESCARA – Si chiude oggi a Pescara l’edizione 2026 di RiderDays, la manifestazione dedicata al mototurismo e alla cultura motociclistica che ha animato l’Abruzzo per tutto il weekend. L’evento, organizzato da Terramatria in compartecipazione con Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Camera di Commercio Chieti‑Pescara e Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia, con il patrocinio del Comune di Pescara, si conferma tra gli appuntamenti più attesi del panorama motociclistico nazionale.

Per tre giorni il porto turistico Marina di Pescara si è trasformato in una grande club house di RiderDays: non solo motovillage, ma soprattutto punto di partenza ideale per scoprire l’Abruzzo, la Regione Verde d’Europa, attraverso itinerari, esperienze e percorsi che hanno unito passione per le due ruote, turismo e valorizzazione del territorio. Migliaia gli appassionati arrivati da tutta Italia.

Il programma ha proposto un calendario ricchissimo: moto tour guidati nell’entroterra con visite e degustazioni, test ride, aree espositive dedicate alle novità del settore e alle moto storiche, show, musica dal vivo, street food e attività per famiglie. Presenti anche corsi gratuiti di guida, gare di lentezza e incontri organizzati con i motoclub abruzzesi e la FMI Abruzzo.

RiderDays continua a crescere anche sul fronte turistico: se nella prima edizione i partecipanti da fuori regione erano il 20%, quest’anno si registra un 70% di mototuristi provenienti da Campania, Lazio, Marche e Puglia. Un dato che conferma il ruolo strategico del mototurismo nella promozione dell’Abruzzo e delle sue aree interne, sempre più meta di turismo esperienziale e sostenibile.

“RiderDays rappresenta una straordinaria occasione di promozione del territorio regionale – sottolinea il sottosegretario al Turismo Daniele D’Amario – perché unisce la passione per le due ruote alla scoperta dei borghi, delle eccellenze enogastronomiche e dei paesaggi abruzzesi. Un evento capace di generare movimento turistico, valorizzare le comunità locali e raccontare l’identità autentica dell’Abruzzo”.