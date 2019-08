” La crisi non va in vacanza”, il flash mob a Mercatone Uno di Pineto

PINETO (TE) – Ieri mattina si è svolto c/o il punto vendita del Mercatone Uno di Pineto un flash mob a sostegno dei lavoratori rimasti senza lavoro. L’ evento, organizzato dal direttivo provinciale di Fratelli D’Italia, dal titolo ” la crisi non va in vacanza”, ha visto la partecipazione di una delegazione di lavoratori e delle relative rappresentanze sindacali, che hanno evidenziato il grave disagio che stanno vivendo i 42 lavoratori, ed hanno chiesto alla politica soluzioni ed interventi immediati allo stato di crisi. All’evento ha preso parte anche la Consigliera di parità della Provincia di Teramo, Monica Brandiferri, che ha manifestato solidarietà ai lavoratori raccogliendo le loro istanze con l’impegno di riportarle nelle sedi competenti ai fini di una risoluzione pronta ed efficace della problematica.

“Ho preso atto del fatto- afferma la Consigliera Brandiferri – che allo stato attuale i lavoratori, attualmente in cassa integrazione, percepiscono una indennità irrisoria che non consente loro di vivere dignitosamente. Il loro motto è “Il Ĺavoro prima di Tutto” e chiedono un intervento concreto da parte della regione Abruzzo ai tavoli ministeriali che miri alla loro ricollocazione”.