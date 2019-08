Irene De Vettor, prima conferma in casa Panthers Roseto

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Dopo i primi tre acquisti ufficiali arriva anche la prima riconferma per la stagione 2019/20 in casa Baia del Re Panthers Roseto: la società biancazzurra è lieta di annunciare la permanenza di Irene De Vettor, guardia veneziana classe 2000 di scuola Reyer che si appresta a cominciare la sua seconda stagione consecutiva a Roseto.

“L’anno scorso ho scelto di fare questa nuova esperienza per ritrovare entusiasmo, e grazie alla splendida accoglienza ricevuta a Roseto mi sono subito sentita a casa” commenta Irene, “La stagione è stata molto positiva, anche grazie all’aiuto del coach e delle mie compagne, ma ho voglia di migliorare ancora e togliermi ulteriori soddisfazioni in questo splendido gruppo: per questo sono entusiasta di restare qui e non vedo l’ora di ricominciare!”.

Sulla stessa lunghezza d’onda coach Franco Ghilardi: “Sono molto contento della permanenza di Irene, anche perchè sono convinto che avesse altre opportunità: evidentemente la sua scelta è conseguenza di un ottimo ambientamento sia a livello tecnico che ambientale. Mi aspetto che dopo i grandi miglioramenti della passata stagione faccia un ulteriore step quest’anno, per essere sempre più protagonista sia con la Serie B che con l’Under 20”.

Con la preziosa riconferma di Irene continua a prendere forma il roster Baia del Re Panthers, ma ulteriori e importanti novità sono attese a breve: continuate a seguirci!