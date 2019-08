Sicurezza a Pescara, Toppetti: “non bastano demolizioni e blitz”

PESCARA – L’Avv. Valeria Toppetti interviene sul tema della sicurezza a Pescara: non bastano le demolizioni e le operazioni di polizia per aumentare la sicurezza a Pescara. Con riferimento alle recenti demolizioni ed ai blitz anti abusivi, rivelatisi purtroppo improduttivi, realizzati dalla Amministrazione Comunale di Pescara, l’Avv. Toppetti commenta: “Non basta demolire le strutture utilizzate dai senza tetto e disporre i controlli di polizia per evitare il loro nuovo stanziare, resta la domanda: dove andranno i derelitti?Allora la Amministrazione Comunale sarà efficiente se saprà attuare delle strategie, anche tramite equipe di mediatori specializzati coordinate dai servizi sociali, che sappiano entrare in contatto con coloro che vivono nel degrado, extracomunitari ovvero cittadini italiani ed attuare un progressivo avvicinamento degli “ultimi” alle strutture esistenti per un ricovero diurno, per i pasti (come la mensa di S. Antonio o la Caritas) ovvero organizzare nuove strutture ed aree anche per il ricovero notturno. Per i rei di illeciti bisognerà procedere con la segnalazione alla competente autorità giudiziaria. Non vi sarà sicurezza a Pescara fino a quando non verrà promossa, parallelamente alle demolizioni ed agli aumenti di interventi di polizia, un politica di intervento sociale profondo e consapevole del presente momento di trasformazione del tessuto urbano locale e nazionale”.

