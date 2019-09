I benefici dell’osteopatia sui bambini, incontro a Pescara

PESCARA – Prosegue a Pescara, presso lo Studio Dentistico Basciani la terza edizione di “Bocca sana in un corpo sano”, un ciclo di eventi gratuiti per parlare di salute orale e non solo. Nel prossimo incontro, con la Dott.ssa Lucia Polimene Fisioterapista Osteopata, si parlerà dei benefici dell’osteopatia sui bambini. Si svolgerà mercoledì 25 settembre alle ore 18.

I trattamenti dell’osteopata sono un toccasana per i bambini. Bastano poche sedute per risolvere disturbi comuni come coliche, rigurgiti, mal d’orecchi, irrequietezza e insonnia. Sono utili anche come sostegno e potenziamento delle abilità motorie e cognitive nei disturbi generalizzati e specifici dell’apprendimento. L’osteopatia è adatta a tutte le età, anzi, prima si interviene, più è facile correggere gli squilibri.

Ai partecipanti sarà offerta una piccola colazione a base di caffè/tè e dolce, e un gradito omaggio. La prenotazione non è obbligatoria, ma si consiglia di confermare la partecipazione inviando un messaggio su Facebook, oppure al numero 085 64250.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

12 ottobre – L’apparecchio ortodontico invisibile: vantaggi e benefici

20 novembre – Quando il corpo parla: il messaggio dietro i sintomi fisici