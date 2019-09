Montepulciano, Negramaro tribute band tra le serate dello Zanardi

PESCARA – Si è aperta ieri sera con il consueto appuntamento settimanale con Radiocomando de IBuca la nuova programmazione dello Zanardi Pub Pescara dal 24 al 28 settembre. Andiamo a vedere i protagonisti delle prossime serate. Questa sera spazio alla musica di Battisti con la cover band con Nicola Ceroli mentre giovedì spazio a quella dei Negramaro con i Montepulciano. Serata di cover venerdì 27 con i Fratelli Carnali tra brani italiani e della musica internazionale mentre sabato musica commerciale e trap con Gianmarco DalonDj D’Alonzo Dj set. L’ingresso al locale è gratuito.

PROGRAMMAZIONE ZANARDI 24-28 SETTEMBRE 2019

Martedì 24 Settembre

iBuca _ RADIOCOMANDO

[Choose your Song]

Mercoledì 25 Settembre

Lucio Battisti / Cover Band

[Nicola Ceroli / Acoustic Cover]

Giovedì 26 Settembre

Montepulciano Tribute Band Negramaro

[Tribute Band/Cover]

Venerdì 27 Settembre

Fratelli Carnali

[Pop Cover / Italiane e Straniere]

Sabato 28 Settembre

Gianmarco DalonDj D’Alonzo Dj set

[Commercial/Trap]

I MONTEPULCIANO

Il progetto nasce nell’estate 2008 con l’obiettivo di non essere la classica tribute band, ma un vero e proprio show alternativo: musica, coreografie ballate, cambi d’abito, dando allo spettacolo il contesto adeguato per rendere il giusto omaggio alla più grande band rock italiana, i NEGRAMARO. Costumi, scaletta, coreografie e video come dal suo ultimo tour negli stadi. Colpisce subito la somiglianza fisica e vocale del cantante Daniele Giancola con Giuliano Sangiorgi, che fa assumere un’identità precisa alla band. Dal 2017 la band inizia a collaborare con Adv Spettacoli.