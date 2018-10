Abruzzo turismo: eventi dal 5 al 7 ottobre

Cosa fare nel weekend in Abruzzo? In primo piano lo Street Food, le feste in vigna, fiere, festival e i live di Alice e Cristina D’Avena

Primo weekend di ottobre, come di conseto, ricchissimo di appuntamenti in tutte e quattro le provincie dell’Abruzzo. In agenda mostre, concerti, sagre, serate disco,escursioni. Ci permettiamo di darvi qualche suggerimento, rimandandovi comunque al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

Eventi Weekend 5-7-ottobre 2018: PESCARA – CHIETI – L’AQUILA – TERAMO

Subito uno sguardo alle mostre. A Pescara si segnalano “Ivan Graziani, il disegnatore è libero” presso il Palazzo Fondazione PescarAbruzzo di Albano Paolinelli, “Il mare“, personale di Mario Costantini presso la GalleriaE20, la mostra di arti multimediali “Abitare il vuoto” presso Koilos, al Mediamuseum la personale di Giacinta Di Battista, all’Archivio di Stato le mostre dedicate al Centenario del volo su Vienna. Nel teatino è possibile visitare presso il Museo Archeologico La Civitella di Chieti “Plaisirs e Jeux”, giocattoli dall’antichità agli Anni ’50 e presso il Centro polivalente di Orsogna un’interessante mostra dedicata a 34 pannelli tratti da copertine e pagine della Domenica del Corriere. Nel teramano, appuntamento a Civitella del Tronto con la rassegna “La Fortezza nell’arte”, che in questo periodo ospita i quadri di Anna Maria Pirri. A L’Aquila mostra fotografica “Un giorno da fisico” presso il Rettorato del GSSI. Domenica in tutti i musei aderenti all’iniziativa torna il consueto appuntamento mensile con Una domenica al museo gratis.

Tra i concerti si ricordano quello di Alice al Teatro dei Marsi di Avezzano e lo show che Cristina D’Avena terrà presso il Centro Commerciale di Lanciano. Per gli amanti della musica disco live di ICE MC al Mya di Colonnella.

Al Pala Dean Martin di Montesilvano si terrà la Fiera dell’elettronica mentre all’Aurum di Pescara sarà di scena il Festival sulla qualità della vita, con tantissimi eventi correlati.

Veniamo alle sagre e agli eventi enogastronomici, che dopo una piccola pausa la scorsa sttimana tornano a essere numerosi. A Bisenti (TE) si svolge la quarantaquattresima edizione di Revival Uva e Vino montonico; a Bucchianico l’edizione numero 16 dell’Oktoberfest bucchianichese. Tempo di Street Food a Chieti e a Teramo; a Morro d’Oro (TE) torna“Mosto d’Oro“, a Civitaquana si celebra l’arrosticino. Presso l’Azienda Agricola Contesa si potrà consumare una colazione in vigna prima di addentrarsi alla scoperta della vendemmia e della pigiatura mentre presso la Cantina Dora Sarchese a Ortona grande festa in vigna per la quarta raccolta del prezioso Montepulciano d’Abruzzo Nitae. Tante le serate dedicate all’Oktoberfest proposti dai locali.

Movida a non finire con le ultime inaugurazione della stagione invernale. Si balla latino ma anche commerciale e non mancano le occasioni per gli amanti del tango e dellla Milonga gricel. Si ricordano le gite all’aperto, per tutti i gusti e per tutte le età: a cavallo, in ebike, a piedi, in notturna, astronomiche. Tra tutte spiccano le passeggiate per l’osservazione del cervo e l’ascolto del bramito dell’ungulato che in questo periodo vive la sua stagione dell’amore.