Eventi a Teramo: weekend dal 5 al 7 ottobre

Cosa fare a Teramo in questo fine settimana? In primo piano Autumn Fest, Revival dell’uva e vino montonico, Mosto d’oro e Oktoberfest

Al centro del primo weekend di ottobre, nel teramano, protagonista saranno l’uva con feste a Bisenti e a Morro d’Oro e ancora la birra con le varie occasioni di Oktoberfet proposte dai locali. A Teramo si svolgera’ l’Autumn Fest: street food e musica dal vivo. Gli amanti dell’arte saranno accontentati con la rassegna “Fortezza nell’arte”, a Civitella del Tronto, che in questo periodo ospita la mostra di Anna Maria Pirri. Andiamo, però, a vedere nel dettaglio, giorno per giorno, cosa ci aspetta ricordando che dettagli si possono consultare accedendo al calendario relativo agli eventi di Teramo e dintorni.

Venerdì 5 ottobre 2018

Per le escursioni si segnala quella al cavallo al tramonto nelle terre del Cerrano. Proseguirà in piazza Martiri della Libertà a Teramo l’Autumn fest con stilosi food truck giunti da ogni regione d’Italia e dal mondo, birre artigianali e musica dal vivo: stasera toccherà a gli A Randerchitte. E continuerà a Bisenti la quarantaquattresima edizione di Revival Uva e Vino montonico, vitigno dalle origini antichissime: stand, folklore, sfilata di carri allegorici. Sarà ancora Oktoberfest all’Edelweiss di Alba Adriatica, al Planet Cafè di Giulianova (con il live degli Outlet), alla Baia del Re di Cologna (con il live degli Exentia), al London Pub di Giulianova, da Pomodoro e Basilico ad Atri e al Dejavu Drinkandfood di Sant’Egidio alla Vibrata. Dalle ore 20 al Mya di Colonnella live di ICE MC, icona della disco negli Anni 90. Dalle ore 20 live de Le Galassie al Wood di San Nicolò a Tordino; dalle ore 21 dei Vizi e virtù a La Locanda dei Faraoni a Sant’Egidio alla Vibrata. Dalle ore 22 a Teramo live dei Polemica al Sound e tributo a Ligabue a cura de Il terzo tempo al James Joyce. Si ballera al BluMax di Tortoreto e tango al Villa Elena di Silvi Marina.



Sabato 6 ottobre 2018

Prima giornata Morro d’Oro di “Mosto d’Oro“ con degustazioni, visite guidate alle cantine, laboratori per i più piccoli, concerti. Tra i momenti clou della manifestazione “Si pigia in piazza”, la pigiatura dell’uva a piedi scalzi accompagnata da musica folk. Proseguirà a Teramo l’Autumn Fest che in serata conoscerà proporrà spettacoli a cura degli allievi della Lizard Accademie Musicali – Laboratorio di Teramo. E continuerà a Bisenti il Revival dell’uva e vino montonico: in serata Notte Bianca. Sarà ancora Oktoberfest all’Edelweiss di Alba Adriatica, al Planet Cafè di Giulianova, alla Baia del Re di Cologna (con il tributo a Vasco Rossi a cura de Le origini del Blasco), al London pub di Giulianova e al Dejavu drink and food di Sant’Egidio alla Vibrata. Alle ore 17.30 presso la sala Polifunzionale Provincia a Teramo saranno premiati tutti coloro che hanno preso parte al Concorso letterario Nazionale “Con il senNo di poi” e sarà presentata l’omonima antologia dei racconti. Alle ore 18.30 appuntamento con Non ci resta che la musica presso il Conservatorio Braga di Teramo. & Montepulciano Band a Villa Vomano. Dalle ore 21.30 live di Martina Cambi e Andrea Pellegrini alla Locanda degli antichi mestieri di Isola del Gran Sasso; dalle ore 22.30 dei Mad Rollers all’Officina di Teramo. Inaugurazione della stagione invernale al One Hundred di Martinsicuro ma si ballerà balli latino al Mya di Colonnella e al Mamboking di Torricella Sicura.

Domenica 7 ottobre 2018

Giornata conclusiva a Teramo dell’Autumn Fest che in serata conoscerà il live degli 8cento8anta3. Ultimo giorno anche per le feste dell’uva a Morro d’oro e a Bisenti e per l’Oktoberfest all’Edelweiss di Alba Adriatica e al London Pub di Giulianova. Dalle ore 21.30 concerto dei Musici a Villa Vomano.