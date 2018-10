Eventi a Pescara: weekend dal 5 al 7 ottobre

Cosa fare a Pescara nel fine settimana? In primo piano la Fiera dell’elettronica, il Festival sulla qualità della vita e Mo…sto d’oro

PESCARA – Tanti gli appuntamenti Pescara e provincia. A partire dalla Fiera dell’elettronica a Montesilvano per arrivare al Festival sulla qualità della vita all’Aurum passando per Una domenica al Museo gratis e molto altro. Per le mostre si segnalano “Ivan Graziani, il disegnatore è libero” presso la Fondazione PescarAbruzzo, “Il mare“, personale di Mario Costantini presso la GalleriaE20, la mostra di arti multimediali “Abitare il vuoto” presso Koilos, al Mediamuseum la personale di Giacinta Di Battista, all’Archivio di Stato le mostre dedicate al Centenario del volo su Vienna.

Vediamo nel dettaglio gli appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi di Pescara è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli. Per la movida pescarese vi rinviamo all’articolo dedicato, disponibile nell’apposita sezione del giornale.

Venerdì 5 ottobre 2018

Dalle ore 15 presso l’Università degli Studi G. D’Annunzio si parlerà del rapporto tra Stato e Enti: presente il Prof. Cottarelli. Alle ore 15.30 presso la Sala delle Idee dell’Aurum prenderà il via il Festival sulla qualità della vita: laboratori per bambini e adulti, proiezioni, degustazioni e momenti musicali. Contemporaneamente presso la Sala Figlia di Iorio si terrà il convegno “La protezione dei Siti della Rete Natura 2000 in Abruzzo” mentre dalle ore 18 Giuseppe Vacca partlerà del suo libro L’Italia contesa. A partire dalle ore 20 sarà ancora Oktoberfest presso il König Ludwig Bier-Keller n. 2. Dalle ore 21 alLoft 18 di Spoltore i JustlikeCure renderanno omaggio alla musica dei Cure. Dalle ore 22 Karaoke Party al Gran Caffè D’Annunzio mentre dalle ore 23 allo Jammin’Club di Montesilvano ci sarà il tributo ai Dire Straits a cura degli Straits Band.

Sabato 6 ottobre 2018

Per le gite all’aperto si andrà in canoa sul fiume Tirino oppure a piedi nella Valle Giumentina per ascoltare il bramito del cervo. Prima giornata della Fiera dell’elettronica al Pala Dean Martin di Montesilvano. Prosegue presso la Sala delle Idee dell’Aurum il Festival sulla qualità della vita, che alle ore 19.30 conoscerà il live di Osvaldo Bianchi. Dalle ore 18 .30 presso I luoghi dell’anima sarà presentato il libro “Ritrovare la strada” di Rosa Ucci. Dalle ore 21 si giocherà a Il cervellone al Bagaria di Montesilvano. A partire dalle ore 20 sarà ancora Oktoberfest presso il König Ludwig Bier-Keller n. 2. Alle ore 22 sul palco dello Jammin’Club di Montesilvano saliranno i Lucky Radio mentre dalle ore 22.30 allo Scumm gli Sherpa presenteranno il loro secondo album “Tigris & Euphrates”. Dalle ore 23 al Loft 128 di Spoltore tributo ai Red Hot Chilli Pepper in compagnia dei Reddot.

Domenica 7 ottobre 2018

Tra le possibilità di fare sport all’aria aperta si segnalano l’escursione in canoa sul fiume Tirino oppure a piedi nella Valle dell’Orfento. Consueto appuntamento mensile con Una domenica al Museo gratis. Giornata conclusiva al Pala Dean Martin di Montesilvano della Fiera dell’elettronica e presso la Sala delle Idee dell’Aurum del Festival sulla qualità della vita, che alle ore 19.30 la presentazione del libro di Piero Calamandrei dal titolo “L’avvenire dei diritti di libertà”. A partire dalle ore 10 lo Slow Food di Francavilla al mare organizza “Mo…sto d’oro”, una giornata presso l’Azienda Agricola Contesa, situata nel paese di Collecorvino: sarà l’occasione per poter consumare una colazione in vigna prima di addentrarsi alla scoperta della vendemmia e della pigiatura. Alle ore 17.30 presso il Teatro Madonna del Rosario andrà in scena la commedia dialettale con “Gne na scionnavella”. Alla stessa ora presso la Libreria Feltrinelli sarà presentato il libro “E sarà bellissimo. Storie condivise per una gravidanza serena”. Dalle ore 18.30 presso Libreria Primo Moroni , per la rassegna “Gli imperdibili”, sarà la volta di “Generazioni a confronto”. A partire dalle ore 20 sarà ancora Oktoberfest presso il König Ludwig Bier-Keller n. 2. Dalle ore 21 presso il Gran Caffè D’Annunzio si svolgerà il galà “Moda sotto le stelle”.