Eventi Chieti: weekend dal 5 al 7 ottobre

Cosa fare il fine settimana in provincia di Chieti? In primo piano Street Food, Oktoberfest bucchianichese e L’arrosticiere in piazza

Nel teatino primo weekend di ottobre ricco di appuntamenti. Dallo Street food a Chieti a L’Arrosticiere in piazza a Civitaquana passando per l’Ocktoberfest bucchianichese alla Festa in vigna presso Dora Sarchese, lo show di Cristina D’Avena al Centro Commerciale di Lanciano e molto altro. Presso il Museo Archeologico La Civitella prosegue “Plaisirs e Jeux”, giocattoli dall’antichità agli Anni ’50. Il Centro polivalente di Orsogna ospita un’interessante mostra dedicata a 34 pannelli tratti da copertine e pagine della Domenica del Corriere. I dettagli di tutti gli eventi di Chieti si possono visualizzare sul calendario, in costante aggiornamento.

Venerdì 5 ottobre 2018



A Chieti Scalo è tempo di Street Food: in viale Benedetto Croce giungeranno da ogni regione d’Italia e dal mondo stilosi food truck che avranno il compito di far gustare a tutti gli appassionati di cibo da strada di qualità centinaia di proposte culinarie diverse, il tutto accompagnato da decine di birre rigorosamente artigianali. Prosegue presso il Palazzetto dello Sport di Bucchianico la sedicesima edizione dell’Oktoberfest Bucchianichese: si potranno degustare piatti tipici della tradizione bavarese e specialità abruzzesi. Il tutto annaffiato da birra di prima qualità e allietato da musica dal vivo. Dalle ore 19 appuntamento al Siren’s Corner con Oktoberfest. Tradizioni bavaresi a partire dalle ore 20 anche presso Dal tramonto all’alba a Marina di San Vito. Dalle ore 20, presso il “Civico 20 RistorArtGallery” di Roccascalegna presentazione del libro “Abruzzo itinerante” di Marina Cremonini. Dalle ore 21 all’Amadeus di Brecciarola tributo a Gianna Nannini, dalle ore 22 allo Stammtisch Tavern agli AC/DC a cura degli Hells Bells. Sempre a partire dalle ore 22 al Beat cafè di San Salvo live di Junior V., in tour in tutta italia per presentare il suo album “My shelter”. Serata disco al Ticket di Chieti Scalo e venerdì caraibico da Mondo Bongo a Francavilla.

Sabato 6 ottobre 2018

Per chi vuole trascorrere qualche ora all’aria aperta la Costa dei Trabocchi è senza dubbio la protagonista grazie alla gita in ebike. Dalle ore presso la biblioteca del Centro Culturale “Aldo Moro” di San Salvo presentazione del lavoro fotografico “A come Arno” dai fotografi Paolo Cagnacci e Matteo Cesari. Alle ore 16 a Civitaquana prende il via “L”Arrosticiere in piazza” per festeggiare con musica e folklore una delle eccellenze gastronomiche di Abruzzo:l’arrosticino. Prosegue lo Street fod a Chieti Scalo. Ancora Oktoberfest a Bucchianico, al Siren’s Corner di Francavilla al mare e presso Dal tramonto all’alba a Marina di San Vito. Dalle ore 21 a Chieti tributo ai Negramaro in compagnia dei Montepulciano al The Hostel, dalle ore 22 a Vasco Rossi a cura dei Kom allo Stammtisch Tavern di Chieti. Serata country al Mondo Bongo di Francavilla al mare. Disco al Ticket di Chieti Scalo.

Domenica 7 ottobre 2018



Consueto appuntamento con Una domenica al museo gratis presso i Musei aderenti all’iniziativa. In mattinata prende il via la seconda giornata de L’arrosticiere in piazza a Civitaquana. Si concludono lo Street Food a Chieti Oktoberfest a Bucchianico, al Siren’s Corner di Francavilla al mare e presso dal tramonto all’alba a Marina di San Vito. Presso la Cantina Dora Sarchese di Ortona appuntamento con “Dora e Sempre”, grande festa in vigna per la quarta raccolta del prezioso Montepulciano d’Abruzzo Nitae. A partire dall ore 17 Cristina D’Avena sarà al Centro Commerciale di Lanciano, per festeggiare il quindicesimo compleanno dell’attività. Dalle ore 18 presso il Mondadori Bookstore di Vasto presentazione del libro “A metà del sonno” di Emiliana Erriquez. Si balla latino al The Hostel di Chieti.