Eventi a L’Aquila: weekend dal 5 al 7 ottobre

Cosa fare nel fine settimana a L’Aquila? In primo piano le passeggiate per ascoltare il bramito del cervo e La Notte della ricerca

L’AQUILA – Al centro degli appuntamenti del primo weekend autunnale nell’aquilano c’è il concerto di Alice, ospite al Tetaro dei Marsi di Avezzano e ci sono le tante escursioni circondati dal foliage autunnale. Per le mostre si segnala “Un giorno da fisico” presso il Rettorato del GSSI a L’Aquila. I dettagli si possono visualizzare sul calendario degli eventi de L’Aquila e dintorni, in costante aggiornamento.



Venerdì 28 settembre 2018



Alle ore 21 dal Rifugio Casale da Monte prende il via una escursione astronomica notturna guidata, alle pendici del Monte Velino e del Monte Cafornia nel Parco Naturale Regionale Sirente Velino, per conoscere le stelle e i loro segreti. Dalle ore 20.30 appuntamento con “Cronocena con delitto” al Ristorante del Parco dei Pini a L’Aquila. A partire dalle ore 21 presso la Parrochia San Francesco della Scarpa di Sulmona si torna a giocare a Il Cervellone quiz. A L’Aquila dalle ore 21 all’Irish Cafè Diego Colaiuda e la D-band rivisiteranno i migliori brani del cantautorato italiano proponendoli in un’insolita chiave folk. A partire dalle ore 21.15 Maria Gabriella Castiglione sarà in concerto presso l’Auditorium-Ex Convento dei Frati Minori a Pacentro, in provincia de L’Aquila. Nell’occasione presenterà Atmosphere, recital di pianoforte. Musiche di: Bach, Cimarosa, Chopin, Sakamoto, Nyman, Glass, Einaudi, Allevi, Yiruma, Mertens, Glass, Isajshi, Kuramoto, Tiersen. Dalle ore 22 alla Birreria del Gran Sasso a L’Aquila tributo a Ligabue a cura dei Mondovisione. Inaugurazione della stagione invernale de La MalaLengua e del venerdì notte del Moon Village al 910

Sabato 6 ottobre 2018

Tante le escursioni in agenda: si va a cavallo nelle valli limitrofe a quella di Scanno, in ebike sul Lago di Scanno, a piedi sul Lago di San Domenico e nei dintorni di Barrea per ascoltare il bramito del cervo. In notturna da Santo Stefano di Sessanio a Rocca Calascio e nel bosco di Sant’Antonio nei pressi di Pescocostanzo. A L’Aquila dalle ore 21 presso lo Spazio Rimediato “Nonsoloblues” e dalle ore 22 presso Case Matte Psychedelic Night in compagnia della band messicana Tajak. Dalle ore 23 al Monthi’s Irish Pub live de I ragazzi del muretto.

Domenica 7 ottobre 2018

Tra le escursioni in programma si segnalano quelle a cavallo nelle Valli di Scanno, in e bike al Lago si Scanno, a piedi al Monte Brancastello e dalle Gole del Sagittario a Castrovalva. Consueto appuntamento mensile con Una domenica gratis al museo presso i Musei aderenti all’iniziativa. Alle ore 18 concerto di inaugurazione della 73° stagione dei concerti Società dei Concerti Aquilana Barattelli, con Luigi Piovano. Dalle ore 21 al Teatro dei Marsi di Avezzano si terrà il concerto di Alice. Nell’occasione l’artista interpreterà i grandi classici del cantautorato, da Dalla a Battiato passando per Battisti, De Gregori, De Andre’, Gaber, Fossati senza dimenticare alcune delle canzoni che l’hanno portata al successo.