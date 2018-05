Weekend in Abruzzo – eventi del 4, 5 e 6 maggio 2018

Quali sono gli appuntamenti che ci attendono per il weekend in Abruzzo? In primo piano “Insomnia” con Beppe Grillo e la partita del cuore, ma anche “Francavilla fiori e fragole” e “Magliano in fiore”

“Insomnia” con Beppe Grillo venerdì al Teatro Massimo di Pescara e la Partita del cuore allo Stadio Adriatico sono sicuramente gli eventi clou di questo primo weekend di maggio in Abruzzo. Ma sono tanti anche gli altri appuntamenti, all’aperto e “non”. Ci permettiamo di darvi qualche suggerimento, rimandandovi comunque al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma. Di seguito i principali appuntamenti nelle quattro province.

Eventi Weekend 4-6 maggio: PESCARA – CHIETI – L’AQUILA – TERAMO

Per tutto il weekend si svolgono la Festa del Perdono a Ortona e “L’Aquila Horror Festival”. Sabato prendono il via la Fiera dell’Agricoltura a Pratola Peligna, “Magliano in fiore” a Magliano dei Marsi, “Francavilla fiori e fragole” e la festa Patronale a Pollutri. Feste in onore di San Mauro e di San Nicola di Bari a Guilmi(venerdì e sabato).

Proseguono per tutto il weekend al Museo Paparella di Pescara la mostra dal titolo “Impressione e verità nella pittura tra De Nittis, Patini e i Palizzi”, presso la Fondazione Zimei di Montesilvano la personale di Luca Vitone, alla Galleria d’Arte Pentagono quella dell’artista ligure Francesco Musante e alla Galleria E20 quella di Ryan Spring Dooley. A Chieti La Galleria Di Nardo ospita la mostra d’arte personale dell’artista Luca Bellandi, Villa Frigerj “Momenti di jazz”. Presso la RSA Santiago di Lanciano è possibile visitare la mostra fotografica “Corsa in frantumi” mentre alle Scuderie di Palazzo D’Avalos a Vasto c’è “Millenovecento 43-44-Il Sud fra Guerra e Resistenza”



Per il teatro venerdì al Teatro dei marsi di Avezzano è la volta di “Bolle di sapone” . Sabato al Teatro Comunale di Orsogna va in scena “Mari“, al Piccolo Teatro dello Scalo “Taxi per due” mentre al Teatro Marrucino è tempo di “Lu’mbise”.

Musica dal vivo per tutti i gusti in tanti locali e tante serate in discoteca, caraibiche e non. E per finire le numerosissime le gite all’aperto, per tutti i gusti e per tutte le età: a piedi, a cavallo, in ebike