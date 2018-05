Weekend a Chieti: eventi del 4, 5 e 6 maggio 2018

Quali appuntamenti con la movida ci attendono a Chieti in questo fine settimana? In primo piano “Francavilla fiori e fragole” ma anche le Feste patronali di Guilmi e Pollutri e la Festa del Perdono a Ortona

Primo weekend di maggio incentrato sulla spiritualità a Guilmi, Pollutri, Ortona, Bucchianico, Pretoro ma anche dedicato alle mostre e alla cultura. Prosegue al Civico 20 di Roccascalegna la mostra personale di pittura del maestro acquerellista abruzzese Juan Alfredo Parisse mentre la Galleria Di Nardo ospita la mostra d’arte personale dell’artista Luca Bellandi. Presso la RSA Santiago di Lanciano è possibile visitare la mostra fotografica “Corsa in frantumi”, a Villa Frigerj “Momenti di jazz”, nelle Scuderie di Palazzo D’Avalos a Vasto “Millenovecento 43-44-Il Sud fra Guerra e Resistenza”. Prosegue la prma edizione del Cammino di San Domenico Abate. Non mancano poi le occasioni per una gita all’aria aperta, per ascoltare musica dal vivo o per ballare. I dettagli si possono visualizzare sul calendario aggiornato su Chieti e dintorni.

Venerdì 4 maggio 2018



Prima giornata della Feste patronali di Guilmi, dedicata a San Mauro. Alle 17.30 in via Monte Grappa 176 di Chieti Salo convegno sulla ludopatia, la dipendenza da azzardo patologica, fenomeno in costante e pericoloso aumento. Sempre alle ore 17.30, a Palazzo D’Avalos a Vasto, dibattito con la presenza della Soprintendenza delle belle arti, sull’acquedotto ipogeo. Alle ore 20.30 alla Pizzeria Amadeus di Brecciarola cena di beneficenza “Una voce per la solidarietà”, a favore dell’Unitalsi: ospite d’onore il tenore Piero Mazzocchetti. Dalle ore 22 allo Schiavone & co, di San Giovanni Teatino tributo a Eros Ramazzotti in compagnia di Willy e dalle 22.30 allo Stammtisch Tavern agli AC/DC con gli Hells Bells e al The Hostel a Ed Sheeran con Sheerio. Si gioca al Cervellone quiz (ore 21) a La Piccola Napoli di Silvi Marina.

Sabato 5 maggio 2018

San Nicola da Bari al centro della seconda giornata delle Feste patronali di Guilmi e della Festa Patronale di Pollutri. A Ortona è tempo della Festa del Perdono, che prevede, tra l’altro, il Corteo storico delle chiavi d’argento. A Francavilla al mare si rinnova l’appuntamento con “Francavilla, fiori e fragole“, manifestazione giunta quest’anno alla sua quinta edizione. La Costa dei Trabocchi è sempre al centro delle attenzioni: oggi il programma prevede una escursione a cavallo dalla spiaggia di Punta Penna fino a punta Aderci e l’aperitivo cenato al Trabocco di San Vito Chietino (con o senza visita all’Abbazia di San Giovanni in Venere). Dalle 15 alle 18 al Museo Archeologico La Civitella Estemporanea di pittura organizzata dal Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze di Chieti sul tema “La mia prospettiva”. Alle ore 17 presso la Galleria La Nuova Forma di Lanciano inaugurazione della mostra “Omar Galliani, luce…e respiro”. La serata è incentrata sul teatro, con ben tre spettacoli in programma alle ore 21. Al Teatro Comunale di Orsogna va in scena “Mari“, piece di Tino Caspanello, che nel 2003 ha ottenuto il Premio speciale della Giuria del Premio Riccione. Al Piccolo Teatro dello Scalo tocca a “Taxi per due” mentre al Teatro Marrucino è tempo di “Lu’mbise”, scritto e diretto da Antonio Potere. Per la musica si segnala il concerto delle ore 21 a Palazzo Sirena di Francavilla degli Adriatic Electric Quartet. Tributo a Elisa alle 22 al Mondo Bongo di Francavilla in compagnia dei Mechanical Dreams e alle 22.30 e agli AC/DC allo Stammtisch Tavern ai Nomadi in compagnia dei Dimensione Nomade.

Domenica 6 maggio 2018



A Francavilla al mare seconda giornata di “Francavilla fiori e fragole”. Prosegue la Festa patronale a Pollutri, che culminerà nella giornata concusiva di lunedì con il concerto di Marcella Bella. Appuntamento anche con la Festa della Calcara a Bucchianico e con la tradizionale festa di San Domenico a Pretoro. Festa del Majo a Chieti. Tra le escursioni in programma si segnalano quelle a cavallo sulla Costa dei Trabocchi, quella a piedi sulla via delle antiche case di pietra e quella all’Eremo di San Giovanni all’Orfento e la visita al Castello di Roccascalegna. Torna il consueto appuntamento mensile con “Una domenica al Museo”. Alle ore 9 tavola rotonda per i 50 anni del Montepulciano doc della Cantina Citra: modera il giornalista RAI Bruno Vespa. Replica di “Taxi per due” al Piccolo Teatro dello Scalo alle ore 18 e di “Mari” al Teatro Comunale di Orsogna alle ore 21. Si gioca al Cervellone quiz (ore 21) al Gran Caffè D’Urbano. Sempre alle ore 21 in piazza a Torrevecchia Teatina tributo a Domenico Modugno in compagnia dei Meraviglioso. Si balla latino al The Hostel di Chieti, all’Arhea di Vasto e al Tacco 12 di San Salvo.