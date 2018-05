Weekend a Teramo: eventi del 4, 5 e 6 maggio 2018

Quali appuntamenti con la movida ci attendono a Teramo in questo fine settimana? In primo piano l’incontro con il Prof. Galimberti e Coppelia con la Compagnia del Balletto di Roma

Al centro del primo weekend di maggio teramano: l’incontro con il prof. Galimberti e Coppelia, messa in scena dalla Compagnia del Ballettto di Roma, entrambi al Teatro Comunale di Teramo. Prosegue a Villa Filiani di Pineto “Liberamente”, mostra dedicata all’arte contemporanea. Andiamo, però, a vedere nel dettaglio, giorno per giorno, cosa ci aspetta ricordando che dettagli si possono consultare accedendo al calendario eventi su Teramo e dintorni.

Venerdì 4 maggio 2018

Si comincia alle ore con un incontro con filosofo, saggista e psicanalista Umberto Galimberti, relatore della Conferenza-dibattito “La parola ai giovani” in programma al Teatro Comunale di Teramo. Al Teatro Comunale di Atri, alle ore 19, gli studenti dell’Istituto Superiore Adone Zoli di Atri che hanno frequentato il Laboratorio Teatrale portano in scena lo spettacolo “Fantasmi da legare”. Alle ore 21 live in stile brit-pop e punk rock in compagnia dei Maloma al Beer Bang mentre alle ore 22 i The Sound Monkeys salgo sul palco del Sound e La sacra donnaccia e la fisarmonica su quello dell’Officina. Jazz al Bar La Cupola di Giulianova in compagnia di Martin Diaz e Marco Collazzoni. Serata latina al BluMax di Tortoreto e al El Viernes Loco di Montorio a Vomano.

Sabato 5 maggio 2018

Sabato mattina i sapori e i profumi della campagna arrivano in città con i Mercati di Campagna Amica. Dalle ore 21.30 presso la piazzetta antistante l’Enoteca comunale di Controguerra si svolge la Notte di Primavera, con vino, birra e musica in compagnia degli Acoustic Popular Trio. Contemporaneamente al Teatro Saliceti di Ripattone torna l’appuntamento con RipaSummer, l’evento che celebra l’arrivo della bella stagione giunto quest’anno alla sua sesta edizione. Alle ore 22 live dei bolognesi Cut all’Officina; hip hop in compagnia dei Romanderground al Sound. Al Ristoparco Kronopolys finale del concorso nazionale Drag & Quale Show-The Impersonator. Dalle 23 blues con i Jc Quarte al Cult Cafè di Giulianova. Karaoke all’On the Road di Silvi. Serata latina in una delle due sale del One Hundred di Martinsicuro (l’altra, Joy, sarà dedicata, come sempre, alla disco commerciale), al Mamboking di Torricella sicura; dance commerciale al James Joyce Disco Pub di Teramo.

Domenica 6 maggio 2018

Consueto appuntamento mensile con la visita gratis al Museo di Campli. Per le escursioni si segnalano le invasioni del Borgo di valle Piola, quella sulla cima del Monte Gorzano e il Magna Trekking. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16, live delle Direzioni Parallele a Il Tempio della birra, in occasione di Aspettando l’estate. Alle 18 al Teatro Comunale di Teramo la Compagnia del Balletto di Roma si esibisce in Coppelia. Serata cubana all’On the road di Silvi e live degli Expresion Latina al Lido Lo Smeraldo di Roseto.