Weekend a Pescara: eventi del 4, 5 e 6 maggio 2018

Quali appuntamenti con la movida ci attendono a Pescara in questo fine settimana? In primo piano “Insomnia” con Beppe Grillo al Teatro Massimo e la Partita del cuore

PESCARA – Al centro del primo weekend di maggio pescarese ci sono “Insomnia”, lo spettacolo che Beppe Grillo porta in scena al Teatro Massimo e la Partita del cuore allo stadio Adriatico. Tante, come sempre, le possibilità di divertimento. Proseguono per tutto il weekend le seguenti mostre: al Museo Paparella la mostra dal titolo “Impressione e verità nella pittura tra De Nittis, Patini e i Palizzi: dalla Puglia a Parigi attraverso la via degli Abruzzi“; presso la Fondazione Zimei di Montesilvano la personale di Luca Vitone, alla Galleria d’Arte Pentagono la mostra personale dell’artista ligure Francesco Musante e di Ryan Spring Dooley alla Galleria E20. Vediamo nel dettaglio gli appuntamenti con la movida a Pescara ricordando che nel nostro calendario è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli.

Venerdì 4 maggio 2018

Alle ore 21 al Teatro Massimo Beppe Grillo porta in scena lo spettacolo Insomnia”, in tour in tutta l’Italia dallo scorso novembre: l’insonnia che tormenta il comico genovese da 40 anni, raccontata in un work in progress creativo. Restando in tema di teatro, alle ore 21 al Ristorante Emotif gli improvisAttori di TIC Teatro In Corso presentano uno spettacolo in cui ogni storia scatta all’improvviso, a partire dagli spunti del pubblico. Dalle 20 a Il Saloon di Popoli tributo ai Beatles in compagnia dei Something; dalle 23 allo Jammin’ Club di Montesilvano ai Litfiba con i Quinto Elemento e all’Osteria della musica di Cepagatti a Biagio Antonacci con Anto. Si balla alla Discoteca Moma (ospiti gli Agua Company), Cantieri Urbano, Qube, all’Unicentro (milonga) e ultima serata al El Guiro Disco Club.

Sabato 5 maggio 2018

Volete trascorrere una giornata all’aria aperta? In programma ci sono la passeggiata alla Cascata del Lejo e alle miniere della Majella e l’escursione in ebike sulle rive dei 4 fiumi. Prima giornata della 10ª edizione di Pane Ond’ e Fave a Pescara, nel quartiere San Silvestro con stand gastronomici per la degustazione di fave, salumi e arrosticini. Alle ore 20, alla Cantina Majella, per la rubrica Sapori & Degustazioni in Cantina ci sarà una dimostrazione sulla produzione della mozzarella accompagnata da un’aperitivo con degustazione. Live delle Direzioni Parallele a la Rouette 666 di Popoli. Dalle ore 22 al Jayson’s Pub tributo a Bob Marley in compagnia dei Kinky e dalle ore 22.30 al Loft 128 di Spoltore agli AC/DC con gli Jailbreaker. Live dance all’Osteria della musica di Cepagatti. Serata latina al Fico’s (con stage in pre serata), Medusa e Nettuno Beach Club. Ma ci si può scatenare anche al Qube, Natura, Cantieri disco e Magika. Liscio e balli di gruppo all’Unicentro.

Domenica 6 maggio 2018

Per le escursioni si segnalano la pedalata nella terra dei lupi e dei castelli e quella ai laghetti magici del Parco Lavino. Alle 9.30 all’Aurum di Pescara convegno su bitcoin e cryptovalute: cosa è cambiato nella nostra vita con l’avvento del mondo del blockchain? Consueto appuntamento mensile con “Una domenica al Museo”. Alle 17 allo stadio Adriatico è in programma la Partita del cuore, evento sportivo ma soprattutto solidale. Seconda e ultima giornata della 10a edizione di Pane Ond’ e Fave nel quartiere San Silvestro di Pescara. Alle ore 21 live del sassofonista Piero Delle Monache allo Spazio Matta mentre all’Osteria della musica tributo acustico a Luciano Ligabue.