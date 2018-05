Weekend a L’Aquila: eventi del 4, 5 e 6 maggio 2018

Quali appuntamenti ci attendono a L’Aquila in questo fine settimana? In primo piano La Fiera dell’agricoltura a Pratola Peligna, “Magliano in fiore” e “L’Aquila Horror Festival”

Festa dell’Agricoltura a Pratola Peligna, “Magliano in fiore” a Magliano dei Marsi e “L’Aquila Horror Festival”. Sono questi gli appuntamenti principali del primo weekend aquilano di maggio. Non mancano le escursioni e le serate nei locali. I dettagli si possono visualizzare sul calendario aggiornato su L’Aquila e dintorni.

Venerdì 4 maggio 2018



Prima giornata della terza edizione de “L’Aquila Horror Festival”: proiezioni di film e cortometraggi ma anche mostre fotogrfiche e di piattura, aperitivi, cene a tema, laboratori per bambini e spettacoli sparsi nel centro storico. Alle ore 18 all’Auditorium del Parco i Solisti aquilani rendono omaggio alla musica di Ennio Morricone. Alle ore 19.30 al Munda presentazione dello Speciale Musei d’Abruzzo. Alle ore 21 al Teatro dei Marsi di Avezzano la Compagnia teatrale L’Uomo di fumo porta in scena “Bolle di sapone”. Dalle ore 22.30 musica rock e blues all’Irish Cafe in compagnia dei Blu Sex. “Flower Party”, cena e disco a La Mala Lengua. Si balla anche in compagnia di Ivo the Mix al Garbage di Pratola Peligna.

Sabato 5 maggio 2018

Seconda giornata della terza edizione de “L’Aquila Horror Festival”. Hanno, invece, inizio a Pratola Peligna la Fiera dell’Agricoltura, dell’artigianato e del commercio e a Magliano dei Marsi di “Magliano in fiore”, mostra mercato di aziende florovivaiste, artisti per hobby, artigiani e produttori. Per chi ama le giornate all’aria aperta escursioni in ebike a Campo di Giove e a cavallo nelle valli di Scanno. Per gli appassionati di danza alle ore 15 al New Vibe Studio stage con Kledi, storico ballerino e coreografo di “Amici”. Alle 18 nella suggestiva Rocca Calascio secondo appuntamento della rassegna “Altimetri in musica 2018” con “L’opera in un’ora” e “Il Trovatore”. Alle 17 all’Aquila Young il mago Clown trasformista presenta il suo “The crazy magic show”. Alle 17.30 alla Libreria Maccarone Maria Elena Cialente presenta il suo nuovo libro “L’altro e l’assente” mentre alle ore 21 allo Spazio Rimediato i Dem Rockblues trio propongono il loro ultimo album “Impronte dal vivo“. Alle ore 18 all’Auditorium Casella spazio al jazz con il concerto di Paolo Di Sabatino Trio accompagnato dall’Orchestra Sinfonica Abruzzese. Live di Santino Cardamone al The Corner Pub (ore 21.05) e del duo Peace&Love al Caprice di Roccaraso (ore 22.30). Si balla alla Pinacoteca, al Fragile di Avezzano e al Garbage.

Domenica 6 maggio 2018

Ultimo giorno de “L’Aquila Horror Festival”, della Fiera dell’agricoltura, dell’artigianato e del commercio a Pratola Peligna e di “Magliano in fiore” a Magliano dei Marsi. Tra le escursioni in agenda si segnalano quelle a cavallo nella Valle di Scanno e nelle Gole del Sagittario con degustazioni e pranzo in fattoria. Consueto appuntamento mensile con “Una domenica al Museo”. Dalle 10 al Castello Piccolomini di Celano “Invasioni digitali”, maschere da invasori alieni per tutti. Alle ore 17.30 al Teatro Caniglia di Sulmona va in scena “La mia anima tra le stelle. Il futuro nele vostre mani”, concerto per Fabrizia Di Lorenzo.