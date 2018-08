Abruzzo turismo: eventi dal 17 al 19 agosto

Cosa fare nel weekend in Abruzzo? In primo piano i live di Nina Zilli, Enrico Ruggeri, Fabrizio Moro, Noemi, J-Ax, Bandabardò, Arisa e sagre

Weekend che chiude la settimana di Ferragosto con concerti, sagre, serate disco in riva al mare, mostre e molto altro ancora, per accontentare un po’ tutti. Ci permettiamo di darvi qualche suggerimento, rimandandovi comunque al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

Subito uno sguardo alle mostre. Al Museo Paparella dei Pescara prosegue “Impressione e verità nella pittura tra De Nittis, Patini e i Palizzi: dalla Puglia a Parigi attraverso la via degli Abruzzi” mentreall’Aurum e all’Archivio di Stato di Pescara si possono visitare le mostre doscumentarie dedicate al Centenerio del Volo su Vienna. Al Museo Costantino Barbella di Chieti è allestita “Depth of the sea” con le opere di Fathiya Tahir, a Palazzo Aragona a Vasto “Paesaggio oltre il paesaggio”. Proseguono alla Fortezza di Civitella del Tronto “La Fortezza dell’arte”, ad Atri le mostre Materia prima, Infinitamente e Amazigh e a Giulianova Frammenti di grazia, mostra personale di Luca Farina. Mostra d’arte contemporanea presso la Pinacoteca Civica Patiniana di Castel di Sangro.

Eventi Weekend 17-19 agosto 2018: PESCARA – CHIETI – L’AQUILA – TERAMO

Numerosi i concerti. Venerdi si esibiranno Nina Zilli a Francavilla al mare (CH) e Enrico Ruggeri ad Atri (TE). Sabato toccherà a Fabrizio Moro a Pescara, Bandabardò a Forcelle di Tornimparte (AQ), Noemi ad Atessa (CH) e J-Ax a Vasto. Domenica Arisa sarà di scena a Luco dei Marsi (AQ).

Veniamo alle sagre e agli appuntamenti enogastronomici. Tanti e per tutti i gusti. A Picenze, Forcelle di Tornimparte, Pascellata, Quadri, Isola del Gran Sasso, Casoli d’Atri, Villa Romagnoli, Villalfonsina, Civita Oricola, Scontrone, Pacentro, Navelli, Fara San Martino, Lucoli, San Salvo Marina, Campli, Pennapiedimonte, Sant’Egidio alla Vibrata, Barrea.

Eppoi ancora appuntamenti legati a Estatica a Pescara, altri al Festival Internazionale di Tagliacozzo, altri ancora al Festival del Gran Sasso.

Movida a non finire con occasioni di ballo in riva al mare accompagnate da musica caraibiche e non. E per finire si ricordano le gite all’aperto, per tutti i gusti e per tutte le età: in kayak, a cavallo, in ebike e a piedi, di giorno o notturne, accompagnate da aperitivo e non.