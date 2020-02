Abruzzo turismo: eventi e spettacoli nel weekend (7-9 febbraio)

Cosa fare nel fine settimana dal 7 al 9 febbraio 2020 in Abruzzo? In primo piano concerti, spettacoli teatrali, presentazioni di libri e disco

REGIONE – Cosa ci propone il secondo weekend di febbraio 2020? Se non avete ancora deciso cosa fare, vi proponiamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi, suddiviso per province e costantemente in aggiornamento, è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli.

MOSTRE – Presso Nero – La Factory a Pescara si potrà visitare il progetto fotografico “Leave me now, return tonight” di Sabrina Caramanico. Da sabato a Giulianova si potrà visitare la prima edizione della “RespirArt Factory”, esposizione di opere realizzate da 30 artisti internazionali su dei supporti lignei studiati nel design e appositamente realizzati dalla galleria.

TEATRO – Sabato alle ore 21 al Teatro Comunale di Teramo va in scena Assocerò sempre la ta faccia alle cose che esplodono. Domenica al Teatro Comunale di Teramo va in scena lo spettacolo per grandi e piccini Cenerentola in bianco e nero. Alle 18.30 al Teatro Paolo Tosti di Ortona va in scena La Bella e la Bestia. Dalle 21 al Teatro Comunale Finamore di Gessopalena, Stefano Fresi e Alessandro Benvenuti sono protagonisti dello spettacolo teatrale “Donchisci@tte. Alle ore 18 al Teatro Cordova va in scena Antropolaroid di e con Tindaro Granata.

CONCERTI – Venerdì dalle 21 al Grand Canyon i Jolly Blu proporranno le più belle canzoni di Max Pezzali e degli 883; presso il Siren’s Corner di Francavilla al mare serata in compagnia delle piu belle canzoni di Cesare Cremonini e i LunapopAll’Osteria della musica cena e spettacolo dedicati al grande Renato Zero. A partire dalle 22 al Briganteria Pub le più belle canzoni di Lucio Battisti riproposte in chiave acustica da Andrea Buccella, Carlo Splendiani e Marco Contento; all’Osteria della musica di Cepagatti l’omaggio a Elisa dei Mechanical dream. Allo Stammtisch Tavern di Chieti Scalo il live dei Children of the Corn; al Club Houe quello dei Folklands. Dalle 22.30 allo Jammin Club di Montedilvano il tributo dei Maetalika ai Metallica. Al Treasure Island di Pineto gli Hells Bells renderanno omaggio alla musica degli AC/DC. All’Irish Pub a L’Aquila i Ci manna Rino proporranno le piu belle canzoni di Rino Gaetano. Sabato dalle 22 al Sound di Teramo live dello statunitense Magic Shoppe mentre dalle 22 al Corto Maltese Pub di Roseto degli Abruzzi i Clocks proporranno le canzoni più belle dei Coldplay.

PRESENTAZIONE DI LIBRI – Sabato a partire dalle ore 17 presso le Cantine Farchioni a Tocco a Casauria Letture d’inverno a cura della scrittrice Paola Volpe. Dalle 20.30 nell’ambito delle iniziative sulle politiche giovanili, si terrà presso la sala consiliare Woytjla del Comune di Lettomanoppello la presentazione del libro “Il Peggio di Me” del giornalista Ismaele La Vardera delle Iene.

SPORT – I più sportivi potranno effettuare tutti i giorni una escursione in motoslitta sulla neve nella meravigliosa località sciistica di Roccaraso. Si inizierà l’attività spiegando il funzionamento della motoslitta ed il comportamento da tenere durante tutta la durata del percorso. Dopodichè si sosterà prima sulle sponde di una sorgente naturale e poi nel bosco e per ammirare e fotografare da vicino il magico paesaggio invernale. In alternativa domenica si può ciaspolare sull’altopiano del Voltigno con degustazione finale degli arrosticini di Villa Celiera.

DISCO – Tra le occasioni di ballo. Per quanto riguarda la movida pescarese, rinviamo all’articolo dedicato. Venerdì si balla al BluMax di Tortoreto, al Poker a Lanciano e al Bambola 2.0 a L’Aquila. Sabato al Mya in Val Vibrata, al Mamboking a Torricella Sicura, al Gattopardo ad Alba Adriatica, all’Hunter Project di Mosciano Sant’Angelo, al Bauhaus a L’Aquila e al Guernica a Pizzoli. Domenica caraibica all’Hotel Villa Luigi di Martinsicuro, al The Hostel a Chieti Scalo e all’Arhea Latina a Vasto.

Un’ottima alternativa potrebbe essere quella di trascorrere qualche ora al cinema con gli amici o in famiglia. Per quanto le novità della settimana e la programmazione nelle sale vi rimandiamo alle sezioni dedicate per Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo.