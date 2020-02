Cosa fare a Teramo nel weekend dal 7 al 9 febbraio 2020? In primo piano spettacoli teatrali, live musicali e le serate disco

TERAMO – Tanti gli eventi a Teramo e provincia anche nel secondo weekend di febbraio, soprattutto per gli amanti del teatro, della musica e del ballo. Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Teramo in costante aggiornamento, è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli. Per le novità al cinema e la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata.

Mostre

Da sabato a Giulianova si potrà visitare la prima edizione della “RespirArt Factory”, esposizione di opere realizzate da 30 artisti internazionali su dei supporti lignei studiati nel design e appositamente realizzati dalla galleria.

Venerdì 7 febbraio

Dalle 20.30 al Ferretti Village di Silvi un percorso musicale con artisti di talento faranno rivivere le atmosfere legate alla usica di Pino Daniele. Torna il venerdì sera con cena e dopocena al Victory Pub di Roseto degli Abruzzi. Alle ore 21 al Teatro Comunale di Teramo va in scena Assocerò sempre la ta faccia alle cose che esplodono. Il tema di fondo è quello del rapporto oriente/occidente, in particolare riguardo all’integrazione delle seconde generazioni di immigrati in Europa, visto da diversi punti di vista. Cena pettacolo al Sessantanove di Giulianova. Dalle 21 al Wood di Pineto si terrà il live ella The Cradle Blues Band mentre alle 22 al Dejavu Drinkandfood di ant’Egidio alla Vibrata arriveranno gli Psicologi, nati dall’incontro artistico tra i classe 2001 Drast e Lil Kaneki, entrambi diciottenni. Dalle 22.30 al Treasure Island di Pineto gli Hells Bells rebderann omaggio alla musica degli AC/DC. Si balla latino al Blu Max di Tortoreto e al Mya in Val Vibrata.

Sabato 8 febbraio

Alle 21 Dolce and co di Mosciano Sant’Angelo torna la cena spettacolo cantata e ballata. Dalle 21.30 all’Enoteca Comunale di Controguera il vino sarà accompagnato dal live acustico dei Fattanza Brothers. Dalle 22 al Sound di Teramo live dello statunitense Magic Shoppe mentre dalle 22 al Corto Maltese Pub di Roseto degli Abruzzi i Clocks proporranno le canzoni più belle dei Coldplay. Si balla in compagnia della musica Anni 70, 80, 90 alla discoteca Mya in Val Vibrata, latino al Mamboking di Torricella Sicura e al Gattopardo di Alba Adriatica e commerciale all’Hunter Project di Mosciano Sant’Angelo.

Domenica 9 febbraio

Alle 17 al Teatro Comunale di Teramo va in scena lo spettacolo per grandi e piccini Cenerentola in bianco e nero. Alle 17.30 nell’Aula Magna Convitto “M. Delfico” di Teramo nuovo appuntamento della XXVI Stagione Concertistica: ad esibirsi l giovanissimo duo teramano Benedetta Pedicone, soprano e Gianfranco Catelli, pianoforte. In serata si balla al Pin Up di Mosciamo Sant’Angelo.