Cosa fare nel weekend dal 7 al 9 febbraio nel teatino? In primo piano gli appuntamenti musicali e gli spettacoli teatrali

CHIETI – Tanti gli eventi a Chieti e provincia anche nel secondo weekend di febbraio. Non avrete che l’imbarazzo della scelta tra spettacoli teatrali, musica dal vivo e, per chi vuole trascorrere qualche ora all’aria aperta anche ciaspolate. Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Chieti è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli mentre nel riepilogo in basso trovate i vari link per accedere direttamente all’evento desiderato. Per i film in programmazione a Chieti e provincia vi rimandiamo alla sezione dedicata.

Venerdì 7 febbraio

Dalle 18.30 al The Vinum Winery di Ortona degustazione di Barolo e di Brunello. Dalle 20.30 al Tapaz Food Experience di Chieti la Bossa Night Project. Dalle 21 presso il Siren’s Corner di Francavilla al mare serata in compagnia delle piu belle canzoni di Cesare Cremonini e i Lunapop; al Ristorante Gallegro di Francavilla al mare si gioca a Il cervellone quiz. Dalle 22 allo Stammtisch Tavern di Chieti Scalo il live dei Children of the Corn; al Club Houe quello dei Folklands.

Sabato 8 febbraio

A partire dalle 21.30 Dalle 22 al Malto and co di Chieti il concerto dei Nemo project Silence: il viaggio come ricerca del nuovo, del diverso, ma anche come indagine interiore, un’occasione di riflessione sul modo di vivere e sul mondo a cui apparteniamo. Al Mondo Bongo si gioca a Il cervellone quiz. Silent Party al Parimà di San Salvo; stage di kizomba al Juice latin party di Vasto e Latin party al pepe Bianco di San Salvo.

Domenica 9 febbraio

Festa della famiglia a San Leonardo. Alle 18.30 al Teatro Paolo Tosti di Ortona va in scena La Bella e la Bestia. Dalle 21 al Teatro Comunale Finamore di Gessopalena, Stefano Fresi e Alessandro Benvenuti sono protagonisti dello spettacolo teatrale “Donchisci@tte”; allo Stammtisch Tavern di Chieti Scalo si gioca a Il Cervellone quiz. Domenica caraibica al The Hostel di Chieti Scalo e all’Arhea Latina di Vasto.