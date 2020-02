Cosa fare nel fine settimana dal 7 al 9 febbraio 2020 a L’Aquila e dintorni? In primo piano live musicali e teatro

L’AQUILA – Tanti gli eventi a L’Aquila e provincia anche nel secondo weekend di febbraio. Non avrete che l’imbarazzo della scelta tra concerti, teairo e serate disco per chi vuole trascorrere qualche ora all’aria aperta anche ciaspolate. Per quanto riguarda invece le novità al cinema e la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata. I dettagli degli eventi che vi segnaliamo si possono visualizzare sul calendario degli eventi de L’Aquila e dintorni, in costante aggiornamento.

Eventi di più giorni

Tutti i giorni si potrà efffettuare una escursione in motoslitta sulla neve nella meravigliosa località sciistica di Roccaraso per ammirare lo splendido paesaggio innevato da una prospettiva selvaggia e naturalistica: quella del bosco.

Venerdì 7 febbraio

Alle 20 a Il Vino di Sup di Avezzano torna la Big Night, la notte che porterà indietro nel tempo: dagli anni del proibizionismo ai ruggenti anni 60, alle magiche atmosfere del secolo scorso. Dalle 21 al Monthy’s Irish Pub a L’Aquila live di Niutaun. Su Canta al karaoke al Caffè Moro a L’Aquila mentre al Ristorante Il Simposio di Avezzano si potrà degustare una cena spagnola. Dalle 22.30 all’Irish Pub a L’Aquila i Ci manna Rino proporranno le piu belle canzoni di Rino Gaetano. Sempre a L’Aquila si balla al Bambola 2.0 a L’Aquila ma si balla anche al Moonvillage al 910.

Sabato 8 febbraio

Festa del porco a Borgo San Panfilo. Alle 21 allo Spazio Rimediato a L’Aquila va in scena Vado Maestro – Una tragicommedia metateatrale contemporanea. Al Castello Orsini-Colonna di Avezzano Evoluscion, uno show esilarante, dinamico ed emozionante, con brani tratti da celebri musicals del panorama internazionale. i balla al Bauhaus a L’Aquila e al Guernica di Pizzoli.

Domenica 9 febbraio

Alle 17 allo Spazio Rimediato a L’Aquila va in scena Plutone e Proserpina, spettacolo di marionette e oggetti. Alle 17.30 al Teatro Maria Caniglia di Sulmona spazio alla danza con Noches de Buenos Aires.