Giulianova, terzo appuntamento della XVII edizione di Musica ed Arte

Sabato 8 febbraio alla Sala Trevisan si esibiranno le Travel Mates, cioè la cantante Elisabetta Antonini e la pianista Stefania Tallini

GIULIANOVA (TE) – Per sabato 8 febbraio 2020, alle ore 18.00, è stato organizzato dalla Piccola Opera Charitas di Giulianova il terzo appuntamento della XVII edizione di Musica ed Arte alla Sala Trevisan. Ad esibirsi saranno le Travel Mates, cioè la cantante Elisabetta Antonini e la pianista Stefania Tallini, entrambe jazziste affermate che proporranno un percorso fatto di fantasia e creatività attraverso le composizioni di ognuna.

Prosegue dunque la ricerca del M°Piero Di Egidio, direttore artistico della longeva manifestazione, del talento e delle qualità artistiche femminili nel campo musicale, offrendo, stavolta, davvero un imperdibile e appassionato momento di Jazz.

L’evento sarà occasione per poter vedere o rivedere le opere pittoriche dell’artista Melanie Habighorst, preziosa cornice ai concerti di questa XVII stagione.

Elisabetta Antonini, Cantante e band leader, arrangiatrice e compositrice, premiata dalla rivista Musica Jazz,vince il Top Jazz 2014 come Miglior Nuovo Talento e si posizione al quarto posto comeMiglior Album Dell’Anno. Prima artista italiana a firmare con la prestigiosa etichetta inglese Candid Records, prodotta dallo storico discografico Alan Bates, intraprende un’intensa attività concertistica che la porta a collaborare con nomi come Kenny Wheeler, Paul McCandless, Paolo Fresu, Javier Girotto, Francesco Bearzatti, PaoloDamiani, Vassilis Tsabropoulos, Maurizio Giammarco, Jim Rotondi, Dado Moroni, Paolo Fresu, Roberto Gatto e Enrico Pieranunzi. Si è esibita in più occasioni in prestigiosi jazz club e teatri in Italia e all’estero (Finlandia, Danimarca, Giappone, India, Belgio, Grecia, Spagna, Portogallo, Brasile). Insegna presso il Saint Louis College of Music di Roma, e ha svolto masterclass e seminari presso vari conservatori europei (Londra, Pamplona, Helsinki, Aalborg e Gent) e clinic presso Nuoro Jazz diretto da Paolo Fresu (2005-2013), Jazz’s Cool (Saint Louis – Roma), Tuscia in Jazz Spring e Summer Camp (2013-2016), La Spezia International Jazz Festival (2013-2015), al fianco di importanti musicisti quali Sheila Jordan, Maria Pia De Vito, Kurt Rosenwinkel, Peter Bernstein, Aaron Goldberg, Gregory Hutchinson, Scott Colley, Donny McCaslin, Kenny Werner, Aaron Parks, George Garzone. È docente di Canto Jazz presso il Conservatorio Nicola Sala di Benevento.

Stefania Tallini “…appartiene di diritto alla nuova generazione del jazz italiano che varca i confini di altri generi inventando una “musica totale…” (C. Sessa, Corriere della Sera). La musicista vanta una brillante carriera in ambito jazz e classico, con incursioni anche nel mondo della musica brasiliana, attraverso sinergie con grandi artisti del panorama mondiale. E’ autrice di 10 album da leader, oltre a diverse incisioni come guest. Prolifica autrice, la sua discografia comprende tutti brani di sua composizione, alcuni dei quali sono stati scelti da grandi artisti internazionali per essere interpretati e incisi (come Enrico Pieranunzi, John Taylor, Guinga). É stata invitata nei più importanti Festival Jazz in Italia, Francia, Germania, Lituania, Stati Uniti, Israele e più volte in contesti prestigiosi come “I Concerti del Quirinale”. Vanta collaborazioni con nomi di prestigio come GregoryHutchinson, Guinga, Gabriele Mirabassi, Gabriel Grossi, Javier Girotto, Michele Rabbia, Sergio Galvao, Enrico Intra e la Civica Jazz Band, Maurizio Giammarco e in ambito classico: Corrado Giuffredi, Simone Nicoletta, Phoebe Ray, Natalia Suharevic. La sua ultima pubblicazione discografica è il cd Uneven uscito recentemente per l’etichetta discografica Alfamusic (2020) in cui è affiancata dal batterista statunitense Gregory Hutchinson, e dal contrabbassista italiano Matteo Bortone. È docente di Pianoforte Jazz presso il Conservatorio Nicola Sala di Benevento.