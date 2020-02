Cosa fare a Pescara nel weekend dal 7 al 9 febbraio 2020? In primo piano le presentazioni di libri e gli appuntamenti musicali

PESCARA – Tanti gli appuntamenti di Pescara e provincia anche nel secondo weekend di febbraio. Non avrete che l’imbarazzo della scelta tra concerti, presentazione di libri o spettacoli a teatro. Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Pescara, costantemente in aggiornamento, è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli. Per la movida del fine settimana a Pescara vi ricordiamo che è presente una sezione apposita con tutti i dettagli del weekend; stesso discorso per i film in programmazione a Pescara.

Eventi di più giorni

Presso Nero – La Factory a Pescara si potrà visitare il progetto fotografico “Leave me now, return tonight” di Sabrina Caramanico.

Venerdì 7 febbraio

A partire dalle 21.50 all‘Aurum si parla di come creare futuri motivanti. Dalle 21 al Grand Canyon i Jolly Blu proporranno le più belle canzoni di Max Pezzali e degli 883. Al Babilonia il reading di poesie di Andrew Faber. All’Osteria della musica cena e spettacolo dedicati al grande Renato Zero. Alle 21.30 torna la Stand Up Comedy d’autore allo Scumm: appuntamento con Massimiliano Loizzi con il suo show “Quando diventi piccolo”. A partire dalle 22 al Briganteria Pub le più belle canzoni di Lucio Battisti riproposte in chiave acustica da Andrea Buccella, Carlo Splendiani e Marco Contento; all’Osteria della musica di Cepagatti l’omaggio a Elisa dei Mechanical dream. Dalle 22.30 al Mediamuseum il convegno L’Epopea Marinara a Pescara” con una attenzioneparticolare su vita e vicende delle nostre “Donne del mare”, sulle tradizioni, soprattutto culinarie, e sull’economia della costa abruzzese a partire dal primo ‘900. Allo Jammin Club di Montesilvano tributo dei Maetalia ai Metallica. Al Loft 128 di Spoltore il Cuneman Quartet presenter in àanteprima il nuovo lavoro discografico “Tension and Relief”.

Sabato 8 febbraio

Dalle 9.30 visita guidata tematica al Museo Cascella. Dalle 15.30 al Piccolo Teatro Orazio Parole e storie laboratorio di scrittura. Dalle 17 al Porto Allegro 2.0 di Montesilvano Gianmarco Zagato incontra i suoi fan e firma le copie del suo libro: presso le Cantine Farchioni a Tocco a Casauria Letture d’inverno a cura della scrittrice Paola Volpe. Dalle 18.30 presso I luoghi dell’anima incontro con Renata Dell’Era è un’occasione per approfondire la conoscenza del nostro corpo attraverso l’esperienza con i Chakra.ed il loro riequilibrio. Dalle 19 all‘Auditorium Flaiano I solisti del Colibrì proporranno Mozart concertante. Dalle 20.30 nell’ambito delle iniziative sulle politiche giovanili, si terrà presso la sala consiliare Woytjla del Comune di Lettomanoppello la presentazione del libro “Il Peggio di Me” del giornalista Ismaele La Vardera delle Iene. Alle 21 allo Spazio per il Matta va in scena Acapulco, uno spettacolo dalla scrittura lieve e ironica che affronta il tema della senilità, del coraggio e dell’insopprimibile voglia di vivere. Dalle 22 allo Scumm “Respectfully singing”, ilil tributo a Amy WinehouseAlle 23 le Highway to Her porteranno sul palco la musica degli AC/DC.

Domenica 9 febbraio

Dalle 16.30 presso lo Spazio Bianco Sandra Felice illustra il suo libro Evanescenze mentre dalle ore 17 presso la sala Consiliare Woytila di Tocco a Casauria presentazione dei libri “‘A pelle nuda’ di Giovanna Ferri e di “‘Un viaggio nel destino”‘ di Francesca Lupone. Alle ore 18 al Teatro Cordova va in scena Antropolaroid di e con Tindaro Granata. Al Relais Toula a Cepagatti Cena con delitto.