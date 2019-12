Abruzzo turismo: eventi e spettacoli nel weekend (6-8 dicembre)

Cosa fare nel primo weekend di dicembre 2019 in Abruzzo? In primo piano i concerti di Capossela e Fabi e gli eventi natalizi

Tra Luci d’artista, musiche natalizie, spettacoli e fiocchi di neve che incorniciano i borghi, i numerosi eventi che caratterizzano il terzo weekend di dicembre in Abruzzo finiscono per avere un non so che di speciale. Ci permettiamo di darvi qualche suggerimento, rimandandovi comunque al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

NATALE – Per tutto il weekend il borgo di Casalincontrada si trasforma nel Paese di Natale con luci, mercatini, giochi, musica. Sabato e domenica Mercatini di Natale a Roccascalegna e mercatino dell’artigianato in piazza Rossetti a Vasto. A Francavilla al mare si può visitare la Casetta di Babbo Natale. Sabato e domenica a Torricella Sicura sarà allestito il Villaggio di Babbo Natale con tante luci e sorprese. Prosegue il Villaggio di Natale di Giulianova con artigianato, prodotti enogastronomici, pista di pattinaggio, trenino, musica e spettacoli, Casa di Babbo Natale e animazione per bambini. Sabato e domenica la magia dei mercatini di Natale arriva nel cuore di Roccaraso e Campo di Giove dopo aver viaggiato sulla Transiberiana d’Italia. Quinta edizione dei Mercatini di Sant’Elia a L’Aquila con casetta di Babbo Natale dove i più piccolipotranno conegnare le loro letterine.

MOSTRE – Per le mostre si segnalano “Il riverbero dell’aceto” allo Spazio Bianco e “Effetto Nespolo” presso la Galleria Arte Pentagono.

CONCERTI – Sabato alle 21 il Teatro Massimo di Pescara ospita Vinicio Capossela per una tappa del suo concerto – spettacolo “Ballate Per Uomini E Bestie Tour Teatrale”. L’artista sarà in compagnia di una band di musicisti di assoluto livello e p resenterà un vero e proprio viaggio attraverso un medioevo fatto di bestie estinte, creature magiche, cavalieri erranti, fate e santi. La sera dopo, stesso orario e stessa location, ci sarà con il suo tour Niccolò Fabi: «Si potrebbe considerare una specie di appuntamento al buio» riferisce sui suoi profili social il cantante. Domenica pomeriggio al Teatro di Caniglia di Sulmona arriveranno i Neri per Caso con il loro Concerto di Natale. Saranno però tantissime le occasioni di ascoltare di musica dal vivo nei locali, nelle Chiese e nei teatri.



TEATRO – Sabato al Teatro Tosti di Ortona va in scena La Bella Addormentata mentre al Teatrro Comunale di Atri Giancarlo Giannini presenta Le parole note. Domenica al Teatro Fenaroli di Lanciano La Bella e La Bestia, al Teatro Comunale di Orsogna Allegra Pinocchio.

FIERE – Venerdì ultimo giorno di Cioccovindoli con tante dolceze lungo le vie del centro Storico di Ovindoli. Per tutto il weekend a Sant’Omero si svolge il Festival del tartufo bianco e nero uncinato: servizio al tavolo con menù a scelta con antipasti, primi, secondi e dolci a base di tartufo fresco della zona. Ad Atri si rinnova il tradizionale appuntamento con La notte dei Faugni, alti fasci di canne secche e accese che, fino all’alba dell’8 dicembre, vengono portati in processione per le vie del centro storico, accompagnati dalle note musicali della tradizionale Banda.

DISCO – Movida a non finire nel pescarese ma anche nell’aquilano e sulla costa teramana. Si balla latino ma anche commerciale e non mancano le occasioni per gli amanti del tango e della Milonga.

Stando alle previsioni meteo pare che ci si potrà concedere qualche escursione. Ma se proprio non si volessero sfidare i primi rigori di stagione un’ottima alternativa potrebbe essere quella di trascorrere qualche ora al cinema con gli amici o in famiglia. Per quanto riguarda la programmazione nelle sale vi rimandiamo alle sezioni dedicate per Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo.