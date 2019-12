Cosa fare il fine settimana del 6, 7 e 8 dicembre nel teatino? In primo piano appuntamenti natalizi, live e spettacoli teatrali

CHIETI – Tra gli eventi di questo primo weekend di dicembre spiccano gli appuntamenti natalizi, live e tributi a grandi artisti italiani e internazionali e gli spettacoli teatrali. Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Chieti è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli mentre nel riepilogo in basso trovate i vari link per accedere direttamente all’evento desiderato. Per i film in programmazione a Chieti e provincia vi rimandiamo alla sezione dedicata.

Eventi di più giorni

Per tutto il weekend il borgo di Casalincontrada si trasforma nel Paese di Natale con luci, mercatini, giochi, musica. Sabato e domenica Mercatini di Natale a Roccascalegna e mercatino dell’artigianato in piazza Rossetti a Vasto. A Francavilla al mare si può visitare la Casetta di Babbo Natale.

Venerdì 6 dicembre 2019

A partire dalle 17 Mercatini di Natale in piazza a San Giuliano Teatino. Dalle 22 a Chieti al Bar Tucci i Jolly Blu proporranno i grandi successi di Max Pezzali e degli 883 mentre allo Stammtisch Tavern di Chieti Scalo i Ciao Lucio renderanno omaggio alla musica di Lucio Dalla; allo Storico88 di Villamagna il live degli Indiennati.

Sabato 7 dicembre 2019

Alle 17 a Miglianico accensione dell’albero realizzato all’uncinetto mentre alle 18 a Pretoro si rinnova l’appuntamento con la tradizionale Fiaccolata e a Sant’Eusanio del Sangro tornano i Fuochi dell’Immacolata Concezione Alle 20.45 al Teatro Tosti d Ortona va in scena La Bella Addormentata. Alle 21 a San Salvo inaugura il Senza Resa Vasco Fun Club, Dalle 22 si gioca a Il Cervellone al Mondo Bongo di Francavilla al mare mentre al Mezzopieno di Chieti i Radiosupernova porteranno il loro tributo agli Oasis. Dalle 22.30 allo Stammtisch Tavern di Chieti Scalo i Caas omaggeranno Carlos Santana, dalle 23.30 al Green Shark di Perano i Mondovisione suoneranno le più belle canzoni di Ligabue.

Domenica 8 dicembre 2019

Alle 17 al Teatro Fenaroli di Lanciano va in scena La Bella e la Bestia, al Teatro Comunale di Orsogna Allegra Pinocchio.