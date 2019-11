Eventi Abruzzo Dicembre 2019

Quali sono i principali eventi in Abruzzo nel mese Dicembre 2019? Sagre, concerti, teatro, fiere e appuntamenti natalizi

SEZIONI TEMATICHE

Sagre ed enogastronomia Musica Teatro Fiere Natale

1. SAGRE ED ENOGASTRONOMIA

Il 5 e il 6 le vie del centro storico di Ovindoli diventeranno una meta imperdibile per tutti i golosi grazie a CioccOvindoli, un gustoso itinerario tra gastronomia, musica, folklore e spettacolo. In programma stand gastronomici, ballo della pupazza, fiaccolata a cavallo, tombolata di beneficenza.

Nella notte tra il 7 e l’ 8 ad Atri torna l’antica tradizione della Notte dei Faugni, il solstizio atriano, la notte più lunga dell’anno, vissuta, da sempre in una mistica attesa, in totale adesione ad un rito che si rinnova, nelle case, nelle taverne e in ogni angolo della città. Osterie, piazze, musei, negozi, bar e ristoranti si trasformano, per tutta la notte, in luoghi del divertimento e dell’attesa: cene tipiche, concerti, spettacoli ed eventi.

2. MUSICA

Lunedì 2 alle ore arriverà Fabrizio Moro e il suo “Figli di nessuno tour”: sarà l’occasione per ascoltare le sue più recenti hit musicali come “Ho bisogno di credere” e “Figli di nessuno”. Sabato 7 sarà la volta di Vinicio Capossela per una tappa del suo concerto – spettacolo “Ballate Per Uomini E Bestie Tour Teatrale”. Domenica il Teatro Massimo ospiterà il Tradizioni e tradimento Tour di Niccolò Fabi, che «si potrebbe considerare una specie di appuntamento al buio» , come riferisce l’artista sui suoi profili social. Prosegue il tour “Storia di un impiegato” di Cristiano De Andrè con la tappa, unica in Abruzzo, del 14 dove porterà un concept album di Faber completamente riarrangiato. Dopo Massimo Ranieri e Patti Smith, quest’anno sarà Antonello Venditti il protagonista del tradizionale Concerto di Natale all’interno della Cattedrale di Avezzano: due le date previste, martedì 10 e mercoledì 11.

3. TEATRO

Sabato 7 al Teatro F.P.Tosti Ortona la Compagnia Balletto del Sud presenta La Bella Addormentata, balletto in due atti di Fredy Franzutti su musiche di Čajkovskij c

4. FIERE

Dal 7 al 10 presso l’ Aurum Pescara – La fabbrica delle idee si terrà la XIV edizione del Pescara Abruzzo Wine – Premio Vino e cultura: saranno premiati i migliori vini abruzzesi divisi per categoria.

5. NATALE

L’inconfondibile e romantica magia dell’Avvento è viva e presente in Abruzzo e da qualche anno a questa parte i Mercatini di Natale animano diverse località, ognuno con un fascino unico: ad essi abbiamo dedicato una apposita sezione. A Pescara la magia del Natale si repira anche grazie alle Luci d’artista.

Questi sono soltanto alcuni degli appuntamenti che ci attendono in Abruzzo nel mese di novembre, perchè la lista è in costante aggiornamento. Per i dettagli e per tutte le iniziative in programma in Regione vi rimandiamo al nostro consueto calendario giornaliero degli eventi, per i dettagli e per tutte le iniziative in programma.

Calendario eventi in Abruzzo nel mese di dicembre 2019

DICEMBRE

2

5-6

CioccOvindoli – Ovindoli (AQ)

7

Vinicio Capossela – Pescara

La Bella Addormentata nel bosco – Ortona

La Notte dei Faugni – Atri (TE)

7-10

Abruzzo Wine Festival

8

10-11

Antonello Venditti – Avezzano (AQ)

14