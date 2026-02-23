Export Abruzzo–USA, Magnacca: “Regione tra i motori della crescita italiana”

REGIONE – L’Abruzzo si conferma tra i protagonisti della crescita dell’export italiano verso gli Stati Uniti. A sottolinearlo è l’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca (nella foto), commentando i dati 2025 che collocano l’Italia tra i primi quattro Paesi al mondo per performance nelle esportazioni.

Secondo Magnacca, il risultato nazionale è significativo su tutti i mercati, ma il dato relativo agli USA è particolarmente rilevante perché supera le preoccupazioni legate ai dazi. In questo scenario l’Abruzzo emerge come una delle regioni trainanti, grazie soprattutto al settore farmaceutico, che continua a registrare ottimi risultati sul mercato americano.

Gli Stati Uniti rappresentano il secondo partner commerciale dell’Italia, con una quota del 10,4% dell’export, subito dopo la Germania (11,3%). Le esportazioni verso gli USA crescono del 7,2% sull’anno in corso, smentendo le previsioni più pessimistiche.

Magnacca evidenzia ora una doppia sfida per il sistema produttivo: sostenere il comparto automotive europeo, in particolare quello italiano, e rafforzare la presenza sui mercati emergenti come Mercosur, America Latina, India e Paesi orientali. Gli accordi recentemente firmati dall’Unione europea aprono nuove opportunità, e la Regione Abruzzo continuerà a investire nelle politiche di internazionalizzazione già avviate con risultati positivi.