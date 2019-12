Movida Pescara: locali per ballare nel fine settimana (6-8 dicembre)

Quali serate trovare il 6, 7 e 8 dicembre 2019 a Pescara per divertirsi? Disco, latino, swing, liscio, per un weekend speciale

PESCARA – Siamo arrivati al primo fine settimana didicembre 2019. Già si pensa a Capodanno ma prima ci sono ancora tantisime occasioni per ballare e divertirsi. Vi segnaliamo gli appuntamenti della movida a Pescara del 6, 7 e 8 dicembre, ricordandovi che nel nostro calendario con gli eventi a Pescara è possibile trovare tutte le informazioni utili e i dettagli dei singoli pomeriggi o serate.

Venerdì 6 dicembre

Dopo lo show di bachata di Chiquito della scorsa settimana, la discoteca Moma di Collecorvino presenta lo special show Tropicana a cura della Omo Olorun Company. Due aree per ballare: Area 1 Caraibico, Area 2: Reggaeton/disco. Al Natura Club nuova serata AyVamos, l’originale serata dedicata ai ritmi infuocati del Reggaeton, con le selezioni musicali di Dirty Mo, Gab. B3LM, Madzooka, Trew, Maerkoleeno, Balooba Sound. Serata speciale con selezione musicale in tributo aigrandi classici del passato, mixati con il reggaeton più ballato del momento. Torna il Swish Urban Party al Groove: in consolle Dj Shezzan e Fazer. Al Piano Terra serata “Why not?”, aperitivo cenato e disco con Enzo Di Pietro e Alberto Cantarini. Al Nettuno Ad occhi chiusi; live di Giovanni Oddo, musica di Mauro Cesarine, Pier Paolo Palena e Matteo Di Nisio.

Al Cutty Sark torna “Arrogante” cena e disco con in consolle Claudio Corna e Nicole Sinone.; voice di Alessia Ferretti. Omaggio donna entro le 00.30. Da Vini e Oli The Love Party con le selezioni di Umberto Palazzo dj. All’Unicentro di Montesilvano tango argentino con Max Marzano tj. Venerdì al Magika con la musica disco anni ’70, ’80 e ’90. Swing Social Dance al Babilonia.

Sabato 7 dicembre

Alla discoteca Megà il Sabato A mi manera. Ospite speciale dj Fargetta. Cena con menù a base di pizza o di brace e dopocena in compagnia dei djs Jonathan Steri, Pino Titta, Andrea Germani e Pelè. Al Club Zero 11 serata con i djs Viceversa, Randaru e Djames. Alla discoteca Magika serata Madame cena spettacolo con Reny Lovee e disco con i djs Enzo Di Pietro e Alberto Cantarini. Al Cantieri Disco di Villanova di Cepagatti si balla in compagnia di dj Luca Agnelli. Al Natura Club ospite speciale Carmen Di Pietro. Due aree karaoke e disco.

Per gli amanti del caraibico nuova serata di Baraonda Latina nella location invernale dello stabilimento Medusa. Al Fico’s Disco Latin Club Stage gratuito di Fabrizio Febi. Durante la serata show Mambo & co Dancers in Macorina.



Il Nettuno beach propone la Rumba Venezolana con Rafael e Sheila oltre alla consueta serata latino – reggaeton in compagnia dei djs Damiano Almonti e Caliente. Al Bizarre torna il Blackbox Flow in una nuova location riadattata. Da Vini e Oli Lou Q dj set.

Al Momà a Collecorvino cena, live e nuova serata Dance Anni 70 80 90 in compagnia dei djs Luca Di Carlo e Pino Corneli. Possibilità di aperitivo cenato; ingresso omaggio uomo/donna. Al Groove nuovo appuntamento con Squeeze! Resident dj Rastauno Sound & ShezZan. Al Cutty Sark torna La Fanatica con Smoothies party: Reggaeton, Moonbahton e Latin House. A Montesilvano l’Unicentro presenta una nuova serata danzante in compagnia di Sir Cristian.

Domenica 8 dicembre

Si balla all’Unicentro di Montesilvano dal pomeriggio ore 16.30 con i balli di gruppo no stop thè e dolcetti per tutti, e dalle 20.30 anche liscio con possibilità di cenare con menù alla carta. Sarà presente l’Orchestra Adamo e Dolores. Musica brasiliana con la Beto Banda da Vini e Oli. Matinee cubano con stage e serata all’Avenida di Montesilvano.