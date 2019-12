Cosa fare a Pescara nel primo weekend di dicembre? In primo piano i concerti di Vinicio Capossela e Niccolò Fabi e i live

PESCARA – Tra gli appuntamenti di Pescara e provincia del primo weekend di dicembre spiccano i concerti di Vinicio Capossela e di Niccolò Fabi e gli appuntamenti natalizi. Per le mostre si segnalano “Il riverbero dell’aceto” allo Spazio Bianco e “Effetto Nespolo” presso la Galleria Arte Pentagono. Degne di nota le Luci d’artista accese nel centro di Pescara.

Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Pescara, costantemente in aggiornamento, è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli.

Sabate e domenica in piazza Salotto Aspettando il Natale con la CRI: Due giorni speciali con tante attività di Croce Rossa per aspettare il Natale in tanti modi diversi.

Venerdì 6 dicembre

Alle 14.30 presso l’Auditorium Petruzzi il convegno Un pianeta che cambia – Strumenti e azioni di contrasto ai cambiamenti climatici.Alle 16.30 presso I luoghi dell’anima si parla de Le donne invisibili della storia. Dalle 20.30 da ArtDiWine cena con degustazione di Montepulciano e Pecorino. Dalle 17 presso l’Aurum Gran Galà del Vino d’Abruzzo. A partire dalle 20.30 si cena a suon di jazz al Ristorante Casa Flaiano. Dalle 21.30 preso il Futuro Imperfetto 2.0 proiezione del film muto “ Il Monello” di Charlie Chaplin. Dalle 22 al Quo Vdais di Penne gli Anymalatina suoneranno le più belle canzoni di Luci Battisti; dalle 22.30 a Il Marchese del Brillo i Radiosupernova proporranno i più grandi successi degli Oasis, al Jayson’s Pub i Momma Sons quelli dei Pearl Jam. A partire dalle 23 al Loft 128 di Spoltore omaggio dei The Ladders ai Beatles.

Sabato 7 dicembre

per chi vuole trascorrere qualche ora all’aria aperta si segnala la Passeggiata nella Valle dell’Orfento. Dalle 20.30 prima tappa del duo acustico Hashtag Acoustic al Cafè Les Paillotes: chitarra e voce riproporranno brani suggestivi del panorama musicale nazionale ed internazionale. Alle 21 il Teatro Massimo di Pescara ospita Vinicio Capossela per una tappa del suo concerto – spettacolo “Ballate Per Uomini E Bestie Tour Teatrale”. Emanuela Aureli sarà invece ospite del Pala Congressi di Montesilvano. Al Teatro Gianni Cordova debutta invece lo spettacolo teatral letterario Abruzzo e nuvole, al Cento4 Barreria Bistrot si terrà il live di Pino Blonna. Dalle 21.30 presso il Circolo letterario Il Diavolo e l’Acquasanta concerto dei Manu’s Funk. Dalle 22 a Babilonia il live di Ilenia Volpe, dalle 23 al Loft 128 d Spoltore l’omaggio ai Queen dei Great Queen Rats.

Domenica 8 dicembre

Alle 21 al Teatro Massimo di Pescara fa tappa il nuovo tour di Niccolò Fabi: «Si potrebbe considerare una specie di appuntamento al buio» riferisce sui suoi profili social l’artista. Al Cento4 Barreria Bistrot la SuperKaraTombola in compagnia di Stefano D’Alberto. Alle 22.30 in piazza Salotto salirà sul palco Joe Barbieri, voce e chitarra; al Loft 128 di Spoltore si terrà invece il live dei Rockproject.