Marsilio incontra Magani: focus su tutela e valorizzazione del patrimonio culturale

L’AQUILA – Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha incontrato oggi, a Palazzo Silone, a L’Aquila, Fabrizio Magani, Direttore Generale per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura.

Si tratta di uno storico dell’arte con una lunga carriera nella pubblica amministrazione.

Tra gli incarichi ricoperti, la direzione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna e per le province di Belluno, Padova e Treviso, oltre alla guida della Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Abruzzo, con un ruolo significativo nelle attività di ricostruzione post-sisma del 2009.

Nel corso del colloquio sono stati affrontati i temi legati alla tutela, alla valorizzazione e alla rigenerazione del patrimonio culturale abruzzese, con particolare attenzione alle prospettive di collaborazione istituzionale tra Regione e Ministero della Cultura, anche alla luce delle nuove sfide connesse ai processi di conservazione e sviluppo dei territori.