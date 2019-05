Abruzzo turismo: eventi e spettacoli nel weekend (3-5 maggio)

Cosa fare e vedere questo fine settimana in Abruzzo? In primo la Festa del Perdono a Ortona, Fiere dell’agricoltura e Feste Patronali

PESCARA – Fiere, mostre, concerti, escursioni, serate disco: sono tante le tante cose da fare in tutte e quattro le province dell’Abruzzo nel primo weekend di maggio 2019. Siamo alla fine di un ponte, si avvicina l’estate e gli appuntamenti sono via via sempre più numerosi. Ci permettiamo di darvi qualche suggerimento, rimandandovi comunque al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma non solo per il fine settimana.

FIERE E SAGRE – Fiera dell’agricoltura in più località: ad Alanno, Tortoreto e Pratola Peligna, con stand gastronomici, workshop, degustazioni e serate musicali. Feste patronali a Pratola Peligna, Bellante e a Sant’Eurisia di Civitella del Tronto. Sono anche i giorni dell’imortantissima Festa del Perdono, in occasione della quale domenica sera salirà sul palco Alex Britti, tra i maggiori chitarristi in campo nazionale e internazionale.

MUSICA – A Pescara i fiorentini Diaframma, con il loro frontman Federico Fiumani, saranno di scena allo Scumm per rispondere alle domande di Stefano D’Elia per un concerto con intervista; sarà anche l’occasione per presentare il loro ultimo lavoro dal titolo “Abisso”. Al Babilonia arriverà, invece, Nathalie, vincitrice di X Factor 2010, per proporre il suo album “Into the Flow”. Tanti anche i live proposti nei vari locali a ancor più tributi resi da cover band a grandi artisti della musica italiana e non solo: dai Pink Floyd agli Oasis passando per Deep Purple, Battisti, Celentano solo per citarne solo alcuni. Al Centro Commerciale Centro d’Abruzzo Francesco Renga incontrerà i fan per firmare le copie del suo album di inediti “L’altra metà“, uscito lo scorso 19 aprile.

MOSTRE – Agli appassionati di arte segnaliamo alcune mostre: al Museo Paparella “Classicità e romanticismo moderni. Sironi e il suo tempo”; all’Aurum e L’altro Abruzzo di Luciano D’angelo. Alla Galleria Incontro di Montesilvano prosegue “Mare”. Ricordiamo che in occasione del Ponte le mostre e gli eventi nei luoghi della cultura del Polo museale dell’Abruzzo saranno aperte in via straordinaria e che torna il consueto appuntamento mensile con Una domenica al Museo gratis.

TEATRO – Al Teatro dei Marsi di Avezzano fa tappa É questa la vita che sognavo da bambino? Luca Argentero racconta in un monologo le storie di grandi personaggi che hanno inciso profondamente nella società, nella storia e nella loro disciplina. Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba, tre sportivi italiani che hanno fatto sognare, tifare, ridere e commuovere più di una generazione.

ESCURSIONI – Si cammina, si va a cavallo e in e-bike un po ovunque: da Rocca Calascio a Punta Aderci, dalle Valli di Scanno a quella del Tirino l’ocasione è buona per praticare qualche ora di sport.

SPORT – Sabato al Palazzetto dello Sport Giovanni Paolo II torna invece l’appuntamento con il Fight Clubbing World Edition, il più grande evento di Kickboxing ed MMA del Centro-Sud Italia, giunto quest’anno alla sua ventiquattresima edizione.

DISCO – Movida a non finire nel pescarese ma un po’in tutte le province. Si balla latino ma anche commerciale e non mancano le occasioni per gli amanti del tango e della Milonga. Vi rimandiamo alla pagina sulla movida pescarese e nelle singole schede eventi del weekend.

CINEMA – Per chi volesse un weekend più tranquillo un’ottima alternativa potrebbe essere quella di trascorrere qualche ora al cinema con gli amici o in famiglia. Tanti i film novità del weekend ma per quanto riguarda la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alle sezioni dedicate per Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo.