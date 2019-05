Tra i film in uscita a inizio maggio: “Stanlio e Ollio”, “I Fratelli Sister”, “Le Grand Bal“, e”Non ci Resta che Ridere”. Trame e trailers

Inizio maggio scoppiettante con cinque novità che si potranno trovare nella programmazione settimanale del giovedì: “Stanlio e Ollio”, “I Fratelli Sister”, “Le Grand Bal”, “Non ci Resta che Ridere” e “Normal”. Accanto alle informazioni di questi film anche il trailer. All’interno dei link qui sotto presenti potrete invece tovare i titoli dei nuovi film previsti nei principali cinema d’Abruzzo e cliccando sui nomi delle singole strutture anche gli orari e altre informazioni utili.

Il Primo Maggio arriva nelle sale cinematografiche l’attesissimo Stanlio e Ollio. Presentato alla Festa del cinema di Roma, accolto con un’ovazione del pubblico e molto apprezzato dalla critica nonchè candidato al Golden Globe e all’Oscar come miglior attore protagonista, il film celebra il profondo legame che ha unito per tutta la vita il duo comico più amato al mondo, racconta molto più del sodalizio artistico. Un omaggio che mette in luce la personalità dei due uomini fino a svelare il segreto del loro immenso e imperituro successo: l’essersi voluti molto bene. Stan Laurel e Oliver Hardy, alias Stanlio e Ollio partono per una tournée teatrale nell’Inghilterra del 1953. Finita l’epoca d’oro che li ha visti re della comicità, vanno incontro a un futuro incerto. Il pubblico delle esibizioni è tristemente esiguo, ma i due sanno ancora divertirsi insieme, l’incanto della loro arte continua a risplendere nelle risate degli spettatori, e così rinasce il legame con schiere di fan adoranti. Il tour si rivela un successo, ma Laurel e Hardy non riescono a staccarsi dall’ombra dei loro personaggi, e fantasmi da tempo sepolti, uniti alla delicata salute di Oliver, minacciano il loro sodalizio. I due, vicini al loro canto del cigno, riscopriranno l’importanza della loro amicizia.

I rapporti personali sono al centro anche de I Fratelli Sisters, il primo film americano di Jacques Audiard, adattamento del romanzo omonimo di Patrick deWitt, che fa riflettere sulla fraternità biologica. Siamo nel 1851. Eli e Charlie Sisters sono fratelli e pistoleri virtuosi al servizio del Commodore, padrino locale che li lancia sulle tracce di Herman Warm, cercatore d’oro fuggito in California. L’uomo ha messo a punto un processo chimico per separare l’oro dagli altri residui minerali su cui il Commodore vuole mettere le mani. A cavallo, i Sisters avanzano verso il loro obiettivo per torturarlo e poi piantargli una pallottola in testa. A precederli nella caccia è John Morris, investigatore umanista che ha il compito di rintracciare Warm e trattenerlo fino all’arrivo dei due sicari. Ma il chimico è pieno di sorprese e finisce per sorprendere Morris, coinvolgendolo nella sua impresa: trovare l’oro e costruire una società ideale a Dallas.

In uscita il 2 maggio Le Grand Bal di Laetitia Carton, il film che ha trascinato Cannes :un inno senza tempo alla magia del ballo e all’armonia di anime e corpi nella diversità, pronto a lanciare il suo messaggio di umanità, cultura e condivisione.

Non ci Resta che Ridere, il film diretto da Alessandro Paci, è un raccolta di storie e gag esilaranti, interpretate dallo stesso Paci insieme agli attori che da anni lavorano con lui, dando vita a novanta minuti di risate continue. Ad affiancare il regista toscano, lo storico compagno di scorribande, Massimo Ceccherini e la bella e simpatica Benedetta Rossi. Medici, carabinieri e camerieri sono solo alcuni dei personaggi che si alternano in Non ci resta che ridere, che ha come filo conduttore ciò che accomuna tutti i film comici: la risata.



Chiudiamo questa carrellata di novità con Normal, un documentario fuori dagli schemi, originale e visivamente audace che riflette su come il genere definisca il nostro agire quotidiano. Un viaggio tra le dinamiche di genere nell’Italia di oggi, raccontate attraverso un mosaico di scene di vita quotidiana