Eventi a Teramo: weekend dal 3 al 5 maggio

Cosa fare a Teramo nel primo weekend di maggio? In primo piano la Festa a Bellante, la fiera dell’Agricoltura tortoretana e di Sant’Eurosia

TERAMO – Al centro del primo weekend di maggio a Teramo e Provincia troviamo la Festa Patronale di Bellante, in onore di Sant’Atanasio, Santa Croce e San Francesco di Paola, che venerdì vedrà sul palco il comico Nduccio. In agenda ci sono però anche due importanti fiere. A Tortoreto, dopo il successo della passata edizione torna la Fiera dell’agricoltura, dedicata ai prodotti del territorio e al mondo dell’agricoltura teramana: tre giorni di stand gastronomici, esposizione di macchine agricole, giochi per bambini, fattoria didattica con animali e serate musicali. A Civitella del Tronto appuntamento con la Festa di Sant’Eurosia, in onore della Santa Patrona, con intrattenimento, musica dal vivo, raduno dei trattori d’epoca, animazione per bambini, gara di ruzzola, fuochi d’artificio e molto altro.

Per la musica, al Dejavu Drinkandfood di Sant’Egidio alla Vibrata farà tappa il bohémien della scena indie italiana Francesco De Leo. Tanti i live, che vedranno sul palco band quali Spirito Divino con il loro tibuto a Zucchero, Maloma, The Shoulders, The Young Nope.

Si balla a Tortoreto al Blu Max, a Martinsicuro al One Hundred, a Giulianova al Novavita Beach, al Colonnella al Mya. Per chi opta per il cinema, per quanto riguarda le novità e la programmazione nelle sale d’Abruzzo, vi rimandiamo alla sezione dedicata. Andiamo, però, a vedere nel dettaglio, giorno per giorno, cosa ci aspetta ricordando che dettagli si possono consultare accedendo al calendario relativo agli eventi a Teramo e dintorni.

Eventi di più giorni

Venerdì 3 maggio

Cabaret con Nduccio a Bellante

Il tributo a Zucchero degli SpiritoDivino al Baraonda di Silvi

Decimo Meridiano live al Wood di Teramo

Maloma live al Beer Bang di Teramo

Francesco De Leo live al Dejavu di Sant’Egidio alla Vibrata

Si balla latino al Blu Max di Tortoreto

Sabato 4 maggio 2019

Notte di primavera all’Enoteca Comunale di Controguerra

The Shoulders live a Notaresco

The Young Nope live all’Officina di Teramo

Latino e disco al One Hundred di Martinsicuro

Domenica 5 maggio 2019

Una domenica al Museo gratis

Rossini Ouvertures al Teatro Comunale di Teramo

Closing Party al The Place di Colonnella

Karaoke con Luca e Connie al Bagaria di Giulianova

Show and dinner al Novavita Beach a Giulianova