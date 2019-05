Venerdì e domenica tempo prevalentemente soleggiato; per sabato atteso un peggioramento. Le minime e massime nelle quattro province

PESCARA – Dopo un venerdì con condizioni prevalentemente stabili e soleggiate ovunque e temperature in ripresa, al centro del fine settimana è atteso un nuovo peggioramento del tempo a causa della discesa di aria artica dalla Scandinavia con conseguente formazione di un vortice ciclonico sull’Italia. Gli esperti meteo prevedono piogge e anche dei temporali, in un contesto climatico decisamente autunnale. Migliora nella giorbata di domenica. Ma vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 3 maggio



Il tempo si mantiene asciutto, almeno fino a sera. Temperature in lieve rialzo nei valori massimi. Venti moderati di Libeccio, salvo essere di Levante sulle coste. Mari poco mossi.

Sabato 4 maggio



La circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca responsabile di schiarite dalla sera. Temperature minime in calo; massime in aumento. Venti deboli settentrionali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 2300 metri. Mare mosso.

Domenica 5 maggio



Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato ovunque. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali; moderati dai quadranti sud occidentali in attenuazione in quota. Zero termico nell’intorno di 2150 metri. Mare da mosso a molto mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (25, 26, 27 e 28 aprile)

Pescara VEN – min 13° max 19 ° SAB – min 14° max 16° DOM – min 12° max 18°

Chieti VEN- min 8° max 20° SAB – min 11° max 14° DOM – min 7° max 19°

Teramo VEN – min 10° max 20° SAB – min 11° max 15° DOM – min 9° max 17°

L’Aquila VEN – min 6° max 17° SAB – min 10° max 14° DOM – min 6° max 10°



