Abruzzo turismo: eventi e spettacoli nel weeekend (26-28 aprile)

Cosa fare e vedere questo fine settimana in Abruzzo? In primo piano Sottocosta, la Fiera dell’agricotura a Villa Vomano, il Festival del carciofo a Cupello

PESCARA – Fiere, mostre, concerti, escursioni, serate disco: sono tante le tante cose da fare in tutte e quattro le province dell’Abruzzo nell’ultimo weekend di aprile 2019. Siamo nel mezzo di un Ponte, si avvicina l’estate e gli appuntamento sono via via sempre più numerosi. Ci permettiamo di darvi qualche suggerimento, rimandandovi comunque al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma non solo per il fine settimana.

FIERE – Al Porto Turistico di Pescara è in corso la quinta edizione di Sottocosta, la manifestazionevoluta ed organizzata dalla Camera di Commercio Chieti Pescara e dal Marina di Pescara, con la collaborazione tecnica di Assonautica provinciale, allo scopo di promuovere la nautica da diporto, il turismo nautico e gli sport del mare e di valorizzare il pianeta blu in tutte le sue declinazioni. A Villa Vomano sabato e domenica c’è la Fiera dell’Agricoltura: oltre cinquanta espositori, Mostra dei trattori d’epoca, la Grande fattoria, mercati contadini; stand gastronomici e molto altro. Cupello è la location di due manifestazioni: il Festival del Carciofo e Cupello Rock and Blues. A Casoli torna l’appuntamento con Una birra non fa primavera: fiumi di birra, gastronomia e musica dal vivo. Tra Ortona, Crecchio e Orsogna va in scena Artinvita, il Festival internazionale degli Abruzzi. A Penne la seconda edizione del Festival delle arti: mostre, recital di poesia, presentazioni di libri e concerti con la partecipazione di eccellenze nel campo dell’arte, della musica e della letteratura.

MOSTRE – Agli appassionati di arte segnaliamo alcune mostre: al Museo Paparella “Classicità e romanticismo moderni. Sironi e il suo tempo”; al Museo delle Genti d’Abruzzo la Mostra sul Risorgimento d’Abruzzo; all’Aurum Segni ancestrali di Gino Masciarelli all’Aurum e L’altro Abruzzo di Luciano D’angelo. Alla Galleria Incontro di Montesilvano prosegue “Mare”. Ricordiamo che in occasione del Ponte le mostre e gli eventi nei luoghi della cultura del Polo museale dell’Abruzzo saranno aperte in via straordinaria.

MUSICA – Tra i concerti si segnalano quello a Pratola Peligna dei Tribunale Obhal e degli Eugenio in Via di Gioia a Sant’Egidio alla Vibrata. Tanti anche i live proposti nei vari locali a ancor più tributi resi da cover band a grandi artisti della musica italiana e non solo: da Baglioni a Battisti passando per 883 e Rino Gaetano solo per citarne solo alcuni.

ESCURSIONI – Si cammina, si va a cavallo e in e-bike un po ovunque: da Rocca Calascio a Punta Aderci, dalle Valli di Scanno a quella del Tirino l’ocasione è buona per praticare qualche ora di sport.

DISCO – Movida a non finire nel pescarese ma un po’in tutte le province. Si balla latino ma anche commerciale e non mancano le occasioni per gli amanti del tango e della Milonga. A Montesilvano tre giorni in compagnia dello Sweer Craze Weekender. Vi rimandiamo alla pagina sulla movida pescarese e nelle singole schede eventi del weekend.

CINEMA – Per chi volesse un weekend più tranquillo un’ottima alternativa potrebbe essere quella di trascorrere qualche ora al cinema con gli amici o in famiglia. Tanti i film novità del weekend ma per quanto riguarda la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alle sezioni dedicate per Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo.