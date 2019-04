Tra i film in uscita il 24 aprile: “Avengers – Edgame“, “Dilili a Parigi“, “Un’altra vita – Mug“, “Ancora un giorno”. Trame e trailers

Questa settimana, in occasione del Ponte del 25 aprile, le uscite sono anticipate di un giorno. Da mercoledì 24 saranno sei le novità che si potranno trovare nella programmazione settimanale. Accanto alle informazioni di questi film anche il trailer. Da Avengers – Edgame a Dilili a Parigi, passando per Ancora un giorno, premiato a Cannes, e Un’altra vita – Mug, Orso d’oro a Berlino. All’interno dei link qui sotto presenti troverete i titoli dei nuovi film previsti nei principali cinema d’Abruzzo e cliccando sui nomi delle singole strutture anche gli orari e altre informazioni utili.

In cima alla lista delle novità troviamo Avengers – Endgame. Basato sul gruppo di supereroi dei Vendicatori di Marvel Comics, il film è il seguito di Avengers: Infinity War (2018). Nel finale di Infinity War, Thanos, con un semplice schiocco delle dita, ha polverizzato mezzo universo. Una scelta che ha lasciato sbigottiti e amareggiati i fan dei supereroi Marvel che hanno visto disgregarsi sotto i propri occhi i loro eroi preferiti. Avengers: Endgame costituisce il ventiduesimo film del Marvel Cinematic Universe e l’ultimo della cosiddetta “Fase Tre”. Le riprese sono iniziate nell’agosto 2017 presso i Pinewood Atlanta Studios della contea di Fayette, si sono svolte in contemporanea con quelle di Infinity War e si sono concluse nel gennaio 2018.



Proseguiamo con Ancora un giorno, di Raúl de la Fuente e Damian Nenow, tratto dal capolavoro di Kapuscinski e realizzato con una tecnica mista, tra animazione e documentario. Premio del pubblico al Biografilm Festival 2018 a Cannes. Nel 1975, in piena Guerra Fredda, i portoghesi lasciano le colonie africane. L’Angola, però, non è un territorio facile, il petrolio fa gola, e il paese è spaccato in due. Tra i sostenitori dell’MPLA, il movimento di liberazione marxista-leninista, e quelli dell’UNITA, sostenuti dagli Stati Uniti, scoppia la guerra civile e il conflitto monta rapidamente su scala internazionale. Ryszard Kapuściński, giornalista della Polonia socialista, è lì, nel mezzo dell’assedio di Luanda, dove infuriano il caso e la paranoia, la “confusão”, e dove ama essere, perché quella è la sua missione. Convincerà i suoi superiori a lasciargli tentare di raggiungere il fronte meridionale, dove il generale Farrusco, con un manipolo di pochi uomini, sta portando avanti una resistenza che ha dell’incredibile.

In uscita il 24 aprile anche Dilili a Parigi, l’ultimo capolavoro del creatore di Kirikù e AzureAsmar. Nella Parigi della Belle Époque, con l’aiuto di un giovane fattorino, la piccola canaca Dilili indaga su una serie di rapimenti misteriosi in cui sono coinvolte alcune bambine. Nel corso delle indagini incontreranno personaggi straordinari che li aiuteranno fornendo loro gli indizi necessari per scoprire il covo segreto dei Maschi Maestri, i responsabili dei rapimenti.

La caduta dell’Impero americano è un film thriller del crimine del Quebec del 2018 scritto e diretto da Denys Arcand e interpretato da Alexandre Landry, Maxim Roy, Yan England e Rémy Girard. Si tratta di un uomo che, dopo una rapina a mano armata a Montreal, scopre due sacchi di denaro e non sa cosa fare con loro.

Passione, tradimento, triller e passione sono gli ingredienti di Sarah & Saleem. Una relazione extraconiugale tra una donna israeliana e un uomo palestinese assume una pericolosa dimensione pubblica quando i due vengono avvistati nel momento sbagliato nel posto sbagliato. Tra colpi di scena e circostanze imprevedibili, Sarah e Saleem si ritrovano coinvolti in una situazione più grande di loro, che trascende le responsabilità familiari per diventare un caso politico. A dimostrazione di come, in questa terra martoriata, nulla sia veramente possibile.



E per finire chiudiamo questa carrellata di novità con Un’altra vita – Mug, Orso d’argento alla sessattottesima edizione del Festival di Berlino. Prendendo spunto da una storia vera, ambientata in Polonia, racconta di Jacek, che ama l’heavy metal, la sua fidanzata e il suo cane. La sua famiglia e i parrocchiani del suo paesino lo trovano un tipo bizzarro e divertente. Jacek lavora presso il cantiere edile di quella che dovrebbe diventare la statua di Cristo più alta del mondo. Dopo che un grave incidente lo sfigura completamente, tutti gli occhi vengono puntati su di lui mentre si sottopone al primo trapianto facciale del paese. Quali saranno le conseguenze?