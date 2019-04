Eventi a Teramo: weekend dal 26 al 28 aprile

Cosa fare a Teramo nell’ultimo weekend di apile? In primo piano la Fiera dell’Agricoltura a Villa Vomano e il live di Eugenio in Via Di Gioia

TERAMO – Al centro dell’ultimo weekend di aprile a Teramo e Provincia c’è la Festa dell’Agricoltura a Villa Vomano: oltre cinquanta espositori, Mostra dei trattori d’epoca, la Grande fattoria, mercati contadini; stand gastronomici e molto altro.

Per la musica, al Dejavu Drinkandfood di Sant’Egidio alla Vibrata arrivano gli Eugenio in Via di Gioia per presentare il loro nuovo album Natura viva. Tanti i live, che vedranno sul palco alcune tra le band Direzioni Parallelee I Pupazzi per citarne solo alcuni mentre tra i tributi si segnala quello a Rino Gaetano a Pineto.

Si balla a Martinsicuro al One Hundred e al Sixteen, ad Alba Adriatica al Gattopardo, a Giulianova al Novavita Beach, al Colonnella al Silver Moon (già Mya). Per chi opta per il cinema, per quanto riguarda le novità e la programmazione nelle sale d’Abruzzo, vi rimandiamo alla sezione dedicata. Andiamo, però, a vedere nel dettaglio, giorno per giorno, cosa ci aspetta ricordando che dettagli si possono consultare accedendo al calendario relativo agli eventi a Teramo e dintorni.

Eventi di più giorni

sabato e domenica: Fiera dell’Agricoltura a Villa Vomano

Venerdì 26 aprile 2019

I Pupazzi live al Wood di Teramo

Eugenio in Via di Gioia al Dejavu Drinkandfood di Sant’Egidio alla Vibrata

Si balla latino al Blu Max di Tortoreto

Sabato 27 aprile 2019

Tequila & Montepulciano live a Bellante

Al Cimiteria di Alba Adriatica il tributo agli AC/DC dei Corrente Alternata

Al Treasure Island di Pineto il tributo a Rino Gaetano di Osvaldo Bianchi

Antonio Gambacorta Trio live all’Officina di Teramo

Dance Anni 80 e 90 al Silver Moon (Mya) a Colonnella

Serata latina al Gattopardo di Alba Adriatica

Latino e disco al One Hundred di Martinsicuro

Domenica 28 aprile 2019

Camminata virtuosa

Visita guidata alla Cattedrale di Atri

Show and dinner al Novavita Beach a Giulianova

The Fuzzy Dice live a Bellante

La domenica al Dolce and co di Mosciano Sant’Angelo